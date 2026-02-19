25 ME pour Dro Fernandez, le PSG a eu chaud

Nouveau club de Dro Fernandez, le Paris Saint-Germain a profité d’une clause libératoire abordable et d’une faille dans le système du FC Barcelone. Si tout s’était déroulé comme prévu pour les Catalans, le jeune milieu de terrain aurait coûté beaucoup plus cher.

On peut comprendre la colère du FC Barcelone. A l’origine de l’intégration de Dro Fernandez (18 ans) dans le groupe professionnel l’été dernier, l’entraîneur Hansi Flick a vu rouge en apprenant le départ de son milieu de terrain au Paris Saint-Germain . L’Allemand avait accordé sa confiance au jeune talent et pensait accompagner sa progression au fil des années. Sauf que le produit de la Masia a vite perdu patience.

Même si le transfert a finalement été négocié autour de 8 M€, l’Espagnol a profité de la clause à 6 M€ qui figurait dans son contrat. En plus d’Hansi Flick, la direction barcelonaise n’a pas non plus apprécié. Juste avant ce qu’il considère comme une trahison, le directeur sportif Deco était sur le point de prolonger le bail de Dro Fernandez. Le néo-Parisien serait ainsi entré dans le cadre du nouveau système du Barça. Comme l’explique le quotidien Sport, le FC Barcelone avait réagi suite au départ de son attaquant Marc Guiu à Chelsea pour 6 M€ à l’été 2024.

Après ce coup dur, le club catalan avait décidé que tous les nouveaux contrats signés devaient inclure des clauses évolutives. Par exemple, la clause initiale à 6 M€ passe à 8 M€ lorsque le joueur en question dispute un match de Youth League. Le montant grimpe ensuite à 10 M€ si le jeune est convoqué avec l’équipe réserve. Plusieurs paliers sont mis en place. Et selon ces critères, avec 5 matchs joués avec les pros cette saison, la clause de Dro Fernandez aurait atteint les 25 M€ ! Seulement voilà, le jeune milieu n’a pas signé sa prolongation malgré l’accord trouvé avec ses supérieurs. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain.