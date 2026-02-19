Dro Fernandez

25 ME pour Dro Fernandez, le PSG a eu chaud

PSG19 févr. , 17:00
parEric Bethsy
0
Nouveau club de Dro Fernandez, le Paris Saint-Germain a profité d’une clause libératoire abordable et d’une faille dans le système du FC Barcelone. Si tout s’était déroulé comme prévu pour les Catalans, le jeune milieu de terrain aurait coûté beaucoup plus cher.
On peut comprendre la colère du FC Barcelone. A l’origine de l’intégration de Dro Fernandez (18 ans) dans le groupe professionnel l’été dernier, l’entraîneur Hansi Flick a vu rouge en apprenant le départ de son milieu de terrain au Paris Saint-Germain. L’Allemand avait accordé sa confiance au jeune talent et pensait accompagner sa progression au fil des années. Sauf que le produit de la Masia a vite perdu patience.

Lire aussi

PSG : Dro humilie le Barça avec une phrase assassinePSG : Dro humilie le Barça avec une phrase assassine
Même si le transfert a finalement été négocié autour de 8 M€, l’Espagnol a profité de la clause à 6 M€ qui figurait dans son contrat. En plus d’Hansi Flick, la direction barcelonaise n’a pas non plus apprécié. Juste avant ce qu’il considère comme une trahison, le directeur sportif Deco était sur le point de prolonger le bail de Dro Fernandez. Le néo-Parisien serait ainsi entré dans le cadre du nouveau système du Barça. Comme l’explique le quotidien Sport, le FC Barcelone avait réagi suite au départ de son attaquant Marc Guiu à Chelsea pour 6 M€ à l’été 2024.
Après ce coup dur, le club catalan avait décidé que tous les nouveaux contrats signés devaient inclure des clauses évolutives. Par exemple, la clause initiale à 6 M€ passe à 8 M€ lorsque le joueur en question dispute un match de Youth League. Le montant grimpe ensuite à 10 M€ si le jeune est convoqué avec l’équipe réserve. Plusieurs paliers sont mis en place. Et selon ces critères, avec 5 matchs joués avec les pros cette saison, la clause de Dro Fernandez aurait atteint les 25 M€ ! Seulement voilà, le jeune milieu n’a pas signé sa prolongation malgré l’accord trouvé avec ses supérieurs. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain.
0
Articles Recommandés
Fonseca OL
OL

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

real saka envoie un message a mbappe ca promet iconsport 256473 0045 390920
Premier League

Officiel : Bukayo Saka prolonge avec Arsenal !

ICONSPORT_339132_0239
LOSC

LOSC-Belgrade : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?

Fil Info

19 févr. , 16:40
OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG
19 févr. , 16:38
Officiel : Bukayo Saka prolonge avec Arsenal !
19 févr. , 16:30
LOSC-Belgrade : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?
19 févr. , 16:20
L'UEFA enfonce l'OM
19 févr. , 16:00
Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent
19 févr. , 15:30
Beye rassure l’OM, la folie De Zerbi c’est fini
19 févr. , 15:00
Strasbourg-OL, la nouvelle guerre qui excite la Ligue 1
19 févr. , 14:30
Rennes : Haise remplace Beye, Dugarry crie au génie

Derniers commentaires

L'UEFA enfonce l'OM

Bah si mon club doit se faire sanctionner, qu'il se fasse sanctionner mais pas par des coups de règles sur les doigts comme c'est le cas actuellement lors de sanctions de l'UEFA. Avec le temps tu es devenu tellement con toi, c'est un truc de fou ! Dès qu'on dit un truc sur ton club on croirait voir une vierge effarouchée qui a ses ragnagnas et qui devient susceptible au possible. Tu es tellement subjectif que ça ne te viens pas à l'esprit que certaines personnes ne sont pas forcément dans la moquerie/troll envers ton club et peuvent essaye d'être un minimum objectif.

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

surtout qu il n y a absolument aucune equipe en Europa cette année. c est la pire de tous les temps. donc pourquoi pas !

Beye rassure l’OM, la folie De Zerbi c’est fini

fais fermer des bouches Habib ! bonne chance a toi

Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent

On a des joueurs qui ratent (tentent) peu aussi, genre Nuno ou Doué. Je me rappelle pas avoir vu Kvara prendre un péno non plus.

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Ce qui est grave c'est d'être aussi débile et de faire des amalgame. Tes copains Nazi seront là samedi, venu de toute l'Europe. Tu pourras essayer de faire des swatikas dans me bon sens.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading