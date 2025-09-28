ICONSPORT_271464_0058
Maghnes Akliouche

Le PSG lance l'opération Akliouche d'urgence

PSG28 sept. , 8:20
parCorentin Facy
0
Plombé par les blessures en ce début de saison, le PSG a acté la décision de recruter lors du mercato hivernal. Dans le secteur offensif, la priorité de Luis Campos et de Luis Enrique se nomme Maghnes Akliouche.
Le Paris Saint-Germain est en train de payer au prix fort le choix de Luis Enrique de ne pas recruter cet été. Désireux de ne pas trop chambouler les équilibres de son effectif, le coach espagnol s’est contenté de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, refusant tout renfort en attaque ou au milieu de terrain par exemple. Touché de plein fouet pour les blessures en cascade, le PSG regrette ce choix et va rectifier le tir lors du prochain mercato hivernal. Une tendance confirmée par le compte PSG Inside Actu, qui nous apprend sur X que le Paris Saint-Germain souhaite faire venir trois joueurs au mois de janvier. L’idée serait de faire venir un défenseur central capable de dépanner au poste de latéral droit pour faire souffler Achraf Hakimi, un milieu de terrain ayant le potentiel pour titiller et pousser dans leurs retranchements Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha ainsi qu’un joueur offensif.
Pour ce dernier poste, la priorité du binôme Luis Enrique-Luis Campos est déjà connue. Il s’agit de Maghnes Akliouche, déjà surveillé par le PSG l’été dernier. « Le PSG, touché par une cascade de blessures en moins de 2 mois, prépare déjà le mercato d’hiver. Priorité à Akliouche pour l’aile droite, mais aussi la recherche d’un défenseur central capable de dépanner à droite et d’un milieu défensif. Dossier chaud à Paris. Paris va bouger » a publié le compte spécialisé sur X au sujet du mercato hivernal du champion d’Europe en titre. Reste maintenant à voir quelle somme Nasser Al-Khelaïfi consacrera à ce mercato d’hiver, où le PSG n’a pas pris l’habitude d’être très actif ces dernières années. Il y a un an, Paris avait tout de même frappé un joli coup en janvier avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Les supporters parisiens espèrent que les potentielles recrues de l’hiver prochain apporteront autant que le Géorgien. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0284
OM

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

ICONSPORT_271641_0083
PSG

Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée

ol lyon a refuse 12 me molebe va avoir la pression iconsport 265026 0137 398411
OL

Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau

ICONSPORT_272051_0090
Liga

Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile

Fil Info

12:00
L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME
11:40
Fan du PSG, une vedette de la Chaîne L'Equipe démasquée
11:20
Un joker recruté à l'OL, Montpellier prend un râteau
11:11
Real : Un défenseur out 4 semaines, la tuile
11:00
Upamecano au PSG, une source en béton confirme
10:30
« Si on veut monter… » : L’ASSE avoue une erreur impardonnable
10:00
Monaco : Walid Acherchour veut couper deux têtes
9:30
PSG : Pierre Ménès met dehors une star parisienne
9:00
RCSA : Les Saoudiens débarquent à Strasbourg

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui serait une bonne pioche .Il a le physique pour muscler notre défense

60 ME pour Mikautadze, l'OL l'a vendu trop tôt !

Ben oui... Pour venir sur ce site deaubé.... Idem pour moi

PSG : Vitinha blessé pour Barcelone ? Sa sortie intrigue

Tu sais quelque chose? Non alors permets nous de nous inquieter pour lui

Upamecano au PSG, une source en béton confirme

Lui , c'est un grand OUI et on a plutôt de la réussite avec les enfants d'Evreux / Mathieu Bodmer - Bernard Mendy et Ousmane : BO .

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

On n'était pas mal à dire en fin de saison dernière qu'on paierait la longue saison , en debut de saison prochaine.Hélas ça se confirme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading