Le PSG lance l'opération Akliouche d'urgence

Lui serait une bonne pioche .Il a le physique pour muscler notre défense
Ben oui... Pour venir sur ce site deaubé.... Idem pour moi
Tu sais quelque chose? Non alors permets nous de nous inquieter pour lui
Lui , c'est un grand OUI et on a plutôt de la réussite avec les enfants d'Evreux / Mathieu Bodmer - Bernard Mendy et Ousmane : BO .
On n'était pas mal à dire en fin de saison dernière qu'on paierait la longue saison , en debut de saison prochaine.Hélas ça se confirme
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading
Le #PSG, touché par une cascade de blessures en moins de 2 mois, prépare déjà le mercato d’hiver. Priorité à Akliouche pour l’aile droite, mais aussi la recherche d’un défenseur central capable de dépanner à droite et d’un milieu défensif. Dossier chaud à Paris. Paris va bouger.
🔴🔵 Le #PSG a pris une décision claire pour le mercato d’hiver. 👉 Recruter 3 joueurs : un par ligne. Avec la série de blessés en ce début de saison, c’est devenu une nécessité. ⚡️ Objectif : ne pas manquer de forces pour la suite des compétitions #Akliouche priorité.#Mercato