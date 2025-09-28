Le PSG lance l'opération Akliouche d'urgence

Plombé par les blessures en ce début de saison, le PSG a acté la décision de recruter lors du mercato hivernal. Dans le secteur offensif, la priorité de Luis Campos et de Luis Enrique se nomme Maghnes Akliouche.

Le Paris Saint-Germain est en train de payer au prix fort le choix de Luis Enrique de ne pas recruter cet été. Désireux de ne pas trop chambouler les équilibres de son effectif, le coach espagnol s’est contenté de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, refusant tout renfort en attaque ou au milieu de terrain par exemple. Touché de plein fouet pour les blessures en cascade, le PSG regrette ce choix et va rectifier le tir lors du prochain mercato hivernal. Une tendance confirmée par le compte PSG Inside Actu, qui nous apprend sur X que le Paris Saint-Germain souhaite faire venir trois joueurs au mois de janvier. L’idée serait de faire venir un défenseur central capable de dépanner au poste de latéral droit pour faire souffler Achraf Hakimi, un milieu de terrain ayant le potentiel pour titiller et pousser dans leurs retranchements Fabian Ruiz, Joao Neves et Vitinha ainsi qu’un joueur offensif.

Pour ce dernier poste, la priorité du binôme Luis Enrique-Luis Campos est déjà connue. Il s’agit de Maghnes Akliouche, déjà surveillé par le PSG l’été dernier. « Le PSG, touché par une cascade de blessures en moins de 2 mois, prépare déjà le mercato d’hiver. Priorité à Akliouche pour l’aile droite, mais aussi la recherche d’un défenseur central capable de dépanner à droite et d’un milieu défensif. Dossier chaud à Paris. Paris va bouger » a publié le compte spécialisé sur X au sujet du mercato hivernal du champion d’Europe en titre. Reste maintenant à voir quelle somme Nasser Al-Khelaïfi consacrera à ce mercato d’hiver, où le PSG n’a pas pris l’habitude d’être très actif ces dernières années. Il y a un an, Paris avait tout de même frappé un joli coup en janvier avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Les supporters parisiens espèrent que les potentielles recrues de l’hiver prochain apporteront autant que le Géorgien.