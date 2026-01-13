ICONSPORT_281340_0471

Le PSG laisse partie Eddy Doué

PSG13 janv. , 17:20
parGuillaume Conte
Cousin de Désiré Doué, Eddy Doué semblait promis à un bel avenir du côté du PSG. Mais le club de la capitale ne croit pas en lui et le laisser partir cet hiver.
Surprise au Paris SG avec l’annonce du départ prochain de Eddy Doué. Le cousin de Guela (Strasbourg) et Désiré, évoluait avec les jeunes du club de la capitale ces dernières saisons, après son arrivée de Dunkerque en 2024. Mis en valeur par quelques performances intéressantes lors de la Premier League International Cup, Eddy Doué ne va pas réussir à s’imposer dans le milieu de terrain de qualité du PSG. A six mois de la fin de son contrat, le club de la capitale entend le laisser partir dès le mois de janvier, annonce L’Equipe.

Un club français est sur les rangs

Plusieurs clubs sont sur les rangs, et l’Estrela Amadora est le plus pressant. Pour le laisser partir, le PSG ne demandera aucun montant, mais simplement un pourcentage en cas de revente, si jamais Eddy Doué venait à exploser. L’Equipe précise qu’un club français est également intéressé par sa venue, même si son nom n’a pas été révélé. A 20 ans, le milieu de terrain franco-ivoirien comme ses cousins, va donc poursuivre sa carrière loin du Paris SG.

2
