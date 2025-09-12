ICONSPORT_269781_0066

Le PSG lâche 6 millions d’euros avec un énorme sourire

PSG12 sept. , 23:00
parGuillaume Conte
Le PSG se félicite chaque jour d'avoir recruté Joao Neves, qui ne cesse de progresser ces derniers mois. Il règle donc les bonus liés à son transfert sans rechigner. 
Intenable avec le PSG depuis un an, Joao Neves marche sur l’eau. La seule ombre au tableau est peut-être son expulsion en finale de la Coupe du monde des Clubs face à Chelsea dans un match où tout a mal tourné pour les Parisiens. Pour le reste, le Portugais est déchainé et il se met même à enchainer les buts comme contre Toulouse, avec en plus des réalisations spectaculaires. Il a continué sur sa lancée avec la Seleçao, sortant notamment un gros match contre la Hongrie pour avoir l’une des meilleurs notes de la rencontre dans la presse lusitanienne. Plus rien n’arrête le « Joyau » Neves, que le PSG ne regrette pas une seconde d’avoir acheté pour 60 ME en 2024. A l’époque, cela paraissait être un montant énorme pour un joueur aussi jeune.
Mais avec le recul, le prix est justifié et même si celui-ci a encore augmenté cet été. En effet, en raison de sa participation à plus de 70 % des rencontres pour sa première saison, 6 des 10 millions d’euros de bonus ont été lâchés par le PSG, qui a donc déboursé 66 millions d’euros pour faire venir son milieu de terrain. C'est ce que le journal A Bola annonce en cette fin de semaine. Nul doute qu’avec la victoire en Ligue des Champions et les trophées du club de la capitale français, le reste des bonus risque aussi d’y passer prochainement. Un nouveau chèque que Nasser Al-Khelaïfi devrait faire sans broncher si cela devait être le cas, tant le PSG est heureux d’avoir recruté Joao Neves il y a un an de cela. 
