Le PSG intouchable, il annonce la fin du Bayern

Le PSG aura fort à faire mercredi soir à Munich pour tenter de se qualifier une nouvelle fois pour la finale de la Ligue des champions. Pour certains observateurs, les hommes de Luis Enrique seraient même intouchables.

Le Paris Saint-Germain sera attendu au tournant ce mercredi soir face au Bayern Munich. Les deux formations ont offert un spectacle de très grande qualité la semaine passée et les attentes sont logiquement énormes. Les hommes de Luis Enrique partiront avec un but d’avance au coup d’envoi. Un avantage qui ne sera sans doute pas suffisant au regard de la qualité bavaroise. Le PSG devra probablement souffrir et faire le dos rond par moments pour espérer passer. Mais pour Denis Charvet, Paris finira malgré tout par avoir le dernier mot.

Le PSG plus expérimenté que le Bayern ?

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet déclaré concernant le potentiel XXL des Franciliens : « Non. On se souvient du quart contre le Real, qui avait perdu chez lui et qui a failli se qualifier à Munich. Ce n’est pas le même contexte mais le PSG est beaucoup plus fort que Madrid. Il y a l’expérience et la dynamique. On a l’impression que rien ne peut arriver à ce PSG, quoi qu’il se passe cette équipe est habitée. Au Parc, je me suis dit que peu importe ce qu’il se passerait, ils gagneraient ».

Il faudra en tout cas une nouvelle fois le confirmer lors d’un grand rendez-vous européen. Pour rappel, Luis Enrique ne pourra pas compter sur les services d’Achraf Hakimi pour ce choc contre le Bayern Munich. C’est Warren Zaïre-Emery qui devrait donc le remplacer au poste de latéral droit. Reste à savoir quels autres choix tactiques seront mis en place côté parisien pour tenter de contrer un Bayern qui n’aura d’autre option que d’attaquer pour remonter son retard au score.