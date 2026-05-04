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Le PSG intouchable, il annonce la fin du Bayern

PSG04 mai , 21:30
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG aura fort à faire mercredi soir à Munich pour tenter de se qualifier une nouvelle fois pour la finale de la Ligue des champions. Pour certains observateurs, les hommes de Luis Enrique seraient même intouchables.
Le Paris Saint-Germain sera attendu au tournant ce mercredi soir face au Bayern Munich. Les deux formations ont offert un spectacle de très grande qualité la semaine passée et les attentes sont logiquement énormes. Les hommes de Luis Enrique partiront avec un but d’avance au coup d’envoi. Un avantage qui ne sera sans doute pas suffisant au regard de la qualité bavaroise. Le PSG devra probablement souffrir et faire le dos rond par moments pour espérer passer. Mais pour Denis Charvet, Paris finira malgré tout par avoir le dernier mot.

Le PSG plus expérimenté que le Bayern ? 

Sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet déclaré concernant le potentiel XXL des Franciliens : « Non. On se souvient du quart contre le Real, qui avait perdu chez lui et qui a failli se qualifier à Munich. Ce n’est pas le même contexte mais le PSG est beaucoup plus fort que Madrid. Il y a l’expérience et la dynamique. On a l’impression que rien ne peut arriver à ce PSG, quoi qu’il se passe cette équipe est habitée. Au Parc, je me suis dit que peu importe ce qu’il se passerait, ils gagneraient ».

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Il faudra en tout cas une nouvelle fois le confirmer lors d’un grand rendez-vous européen. Pour rappel, Luis Enrique ne pourra pas compter sur les services d’Achraf Hakimi pour ce choc contre le Bayern Munich. C’est Warren Zaïre-Emery qui devrait donc le remplacer au poste de latéral droit. Reste à savoir quels autres choix tactiques seront mis en place côté parisien pour tenter de contrer un Bayern qui n’aura d’autre option que d’attaquer pour remonter son retard au score.
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Derniers commentaires

L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise

Ha oui quand même "le.meilleur club en europe" cest un grand connaisseur le riri😅 Jene sais pas ce qu'ont lui a vendu en achetant Marseille mais il se fait bien pigeonner 🤣🤣

Le PSG intouchable, il annonce la fin du Bayern

Pour moi on est toujours sur du 50 50, Paris a l’avantage au score mais le Bayern est chez lui.

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J espere bien que vous serez là.. aucun club n amuse aussi bien la galerie que le vôtre. A part peu etre les chiens verts.. et encore pas sûr.

L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise

Ahh ces ricains...c'est quelque chose quand même ! Toujours à l'ouest et dans le déni de tout, ridicules! C'était pas des cowboys déjà qui ont fait de bordeaux ce qu'il est devenu!?? Les textor , mc court, ... Élevés à la trump . Des mythos! À l'OM aucune institution, de staff fort , à l'image d'un Longoria président avant tout salarié qui n'était là principalement que pour fabriquer 25 transferts/transactions pour ses commissions personnelles... Mais disant vouloir de la stabilité depuis des années. 🤦. On voit l'amour du club et même des joueurs aujourd'hui qui n'ont que des envies d'ailleurs

Suspendu contre l'OM, Rennes veut l'annulation du carton de Samba

Alors zut ils veulent le beurre et l argent du beurre .turpin les a bien arrangé en se soit disant trompant de fautif et en ne mettant pas rouge a al tamari.et la ils veulent faire sauter le jaune comme s il ne s etait rien passé. Et puis avec ou samba ca changera pas grand chose il est nul!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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