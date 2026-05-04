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Parc des Princes

PSG : 1% de nouveaux abonnés, Paris va faire des malheureux

PSG04 mai , 15:30
parEric Bethsy
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En course pour un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain fait le bonheur de ses supporters. La quasi-totalité des abonnés a choisi de se réengager pour la saison prochaine, laissant un tout petit nombre d’accès disponibles pour de nouveaux habitués.
Les supporters du Paris Saint-Germain sont comblés. En plus des victoires et des titres engrangés, les hommes de Luis Enrique régalent leurs fidèles avec l’un, si ce n’est le jeu le plus séduisant en Europe. Chaque rencontre des Parisiens est un véritable spectacle et les personnes présentes au stade en ont pour leur argent. C’est sans doute ce qui explique les chiffres annoncés par le club de la capitale.

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Le 27 février dernier, le champion d’Europe avait lancé sa campagne de réabonnement intitulée « Tout l’amour de Paris », avec une nouveauté importante. Au lieu des 36 000 abonnements vendus jusque là, le Paris Saint-Germain en a ajouté 750 pour atteindre les 36 750 pass à la saison. Une manière de contenter le plus de supporters possibles dans la mesure où les abonnés au Parc des Princes abandonnent très rarement leur sésame. En avril dernier, le Paris Saint-Germain annonçait que plus de 99% de ses fidèles avaient choisi de se réabonner pour la saison prochaine.
« Ce taux inédit en hausse par rapport à la saison précédente (+98%) vient de nouveau confirmer le fort engouement du public Rouge & Bleu pour le produit d’abonnement, et pour continuer à venir chaque match au stade soutenir notre équipe. (…) Cette fidélité de saison en saison vient confirmer un fort attachement de nos supporters pour l’équipe, et se ressent à chaque match à travers l’atmosphère unique dans le stade », se réjouissait le club parisien, qui n’a même pas 1% de ses abonnements (300 à 500) à proposer à de nouveaux habitués. Entre les avantages et priorités accordés à certaines catégories, il sera donc difficile d’obtenir l’accès tant convoité.
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Il peut dire ce qu’il veut, ça n’est pas lui malheureusement qui décidera au final. Si Lyon n’a que 1 % de chances de le prolonger soyons sûrs que le staff itravaille dessus. Mais vu ses perf on peut facilement se dire que de gros clubs seront prêts à payer une indemnité conséquente pour le recruter. Voir si Madrid continue de croire en lui pour l’avenir, afin de n’envisager qu’un prêt.

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Il faut virer, il faut virer c’est tout ce qu’on entend !!! Resumons la saison, il ont ete viré Rabiot et Rowe, en début de saison, puis au mercato Viaz, Barkola Maupay Abdallah..... puis finalement on a viré De Zerby, Longoria Benatia, ou presque..... pour finir.par ne plus avoir de direction, plus de coach à la hauteur, c’est vrai que demander le départ de De Zerbi pour avoir Beye ce fut un grand moment de génie, Je félicite grandement les associations de supporters toujours prêts à mettre la pression pour demander la démission ou le départ des uns et des autres et pour quel résultat ??.?? Une equipe si on.peut appeler ça encore une equipe disons plutôt 22 joueurs en errance totale, qui n’ont d’autre ambition que de quitter l’OM, un coach qui a lui même été viré de Rennes et plus de direction !!!! La situation de l’OM est en partie dû aux groupes de supporters dont j’entends qu’ils vont vouloir mettre le feu au stade le dernier jour !!!! Rester chez vous vous, avez assez detruit le club ne détruisez pas le stade.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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