PSG : 1% de nouveaux abonnés, Paris va faire des malheureux

En course pour un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain fait le bonheur de ses supporters. La quasi-totalité des abonnés a choisi de se réengager pour la saison prochaine, laissant un tout petit nombre d’accès disponibles pour de nouveaux habitués.

Les supporters du Paris Saint-Germain sont comblés. En plus des victoires et des titres engrangés, les hommes de Luis Enrique régalent leurs fidèles avec l’un, si ce n’est le jeu le plus séduisant en Europe. Chaque rencontre des Parisiens est un véritable spectacle et les personnes présentes au stade en ont pour leur argent. C’est sans doute ce qui explique les chiffres annoncés par le club de la capitale.

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Le 27 février dernier, le champion d’Europe avait lancé sa campagne de réabonnement intitulée « Tout l’amour de Paris », avec une nouveauté importante. Au lieu des 36 000 abonnements vendus jusque là, le Paris Saint-Germain en a ajouté 750 pour atteindre les 36 750 pass à la saison. Une manière de contenter le plus de supporters possibles dans la mesure où les abonnés au Parc des Princes abandonnent très rarement leur sésame. En avril dernier, le Paris Saint-Germain annonçait que plus de 99% de ses fidèles avaient choisi de se réabonner pour la saison prochaine.

« Ce taux inédit en hausse par rapport à la saison précédente (+98%) vient de nouveau confirmer le fort engouement du public Rouge & Bleu pour le produit d’abonnement, et pour continuer à venir chaque match au stade soutenir notre équipe. (…) Cette fidélité de saison en saison vient confirmer un fort attachement de nos supporters pour l’équipe, et se ressent à chaque match à travers l’atmosphère unique dans le stade », se réjouissait le club parisien, qui n’a même pas 1% de ses abonnements (300 à 500) à proposer à de nouveaux habitués. Entre les avantages et priorités accordés à certaines catégories, il sera donc difficile d’obtenir l’accès tant convoité.