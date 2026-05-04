PSG : 1% de nouveaux abonnés, Paris va faire des malheureux

Victoire à Toulouse impérative en espérant que Lille ne gagne pas à Monaco . = 3em place assurée
Il peut dire ce qu’il veut, ça n’est pas lui malheureusement qui décidera au final. Si Lyon n’a que 1 % de chances de le prolonger soyons sûrs que le staff itravaille dessus. Mais vu ses perf on peut facilement se dire que de gros clubs seront prêts à payer une indemnité conséquente pour le recruter. Voir si Madrid continue de croire en lui pour l’avenir, afin de n’envisager qu’un prêt.
Ceux qui le critiquent rêveraient de l’avoir dans leur équipe .
Flash info : Alfonso Moreira est sur le point de prolonger son contrat avec l'OL jusqu'en 2030.
Il faut virer, il faut virer c’est tout ce qu’on entend !!! Resumons la saison, il ont ete viré Rabiot et Rowe, en début de saison, puis au mercato Viaz, Barkola Maupay Abdallah..... puis finalement on a viré De Zerby, Longoria Benatia, ou presque..... pour finir.par ne plus avoir de direction, plus de coach à la hauteur, c’est vrai que demander le départ de De Zerbi pour avoir Beye ce fut un grand moment de génie, Je félicite grandement les associations de supporters toujours prêts à mettre la pression pour demander la démission ou le départ des uns et des autres et pour quel résultat ??.?? Une equipe si on.peut appeler ça encore une equipe disons plutôt 22 joueurs en errance totale, qui n’ont d’autre ambition que de quitter l’OM, un coach qui a lui même été viré de Rennes et plus de direction !!!! La situation de l’OM est en partie dû aux groupes de supporters dont j’entends qu’ils vont vouloir mettre le feu au stade le dernier jour !!!! Rester chez vous vous, avez assez detruit le club ne détruisez pas le stade.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
Loading
Plus 99% de reconduite des abonnements en mars dernier. Moins de 1% restant (300 à 500 places). Les réseaux en prendront une bonne moitié puis ce sera priorité aux abonnés qui cherchent une place de plus. Puis les adhérents MyParis et ceux déjà sur liste d'attente. Bonne chance.