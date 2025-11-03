Yamal Barca

Le PSG humilie publiquement Lamine Yamal

parHadrien Rivayrand
Depuis plusieurs mois, Lamine Yamal intéresse le PSG. Mais Luis Enrique n'est pas des plus chauds à l'idée d'accueillir l'international espagnol.
Le Paris Saint-Germain a changé de projet avec l'arrivée de Luis Enrique. Ce dernier ne veut plus de stars dans son effectif. Du moins, plus qui puissent perturber l'équilibre de son collectif. Pourtant, le Qatar a toujours une vision un peu différente. L'un des grands rêves de QSI serait d'arriver à récupérer Lamine Yamal. Le joueur du Barça se plait en Catalogne mais pourrait se laisser tenter par une arrivée dans la capitale française. Mais pour que cela se produise, il faudrait un sacré miracle. Car ni Luis Enrique, ni Luis Campos ne veulent faire des efforts pour s'attacher les services de Lamine Yamal.

Yamal au PSG, les responsables techniques disent non 

Selon les informations de Fabrice Hawkins, la piste Yamal au PSG n'est d'ailleurs pas d'actualité et les champions d'Europe ne veulent pas mettre 230 millions d'euros pour le recruter. Lors d'un entretien avec Aliotalk, le journaliste de RMC précise même : « Dans le PSG actuel, Luis Enrique et Luis Campos n’ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Lamine Yamal. Ça irait à l’encontre de certaines choses qu’ils mettent en place. Si demain, il faut aller le chercher, ça va coûter plus de 200 millions. À ce prix-là et compte tenu de l’effectif actuel, est-ce qu’ils vont se positionner ? Je ne crois pas du tout ».

Un prodige russe au PSG, c'est confirmé
Les fans et observateurs du Barça peuvent donc souffler, Lamine Yamal n'est pas près de quitter le FC Barcelone, qui plus est pour le PSG. Par le passé, le club de la capitale avait fait fort en signant des légendes catalanes comme Neymar Jr ou encore Leo Messi. Et forcément, ça marque encore les esprits en Espagne. Mais le PSG a bien changé et veut plus que jamais laisser sa chance à des joueurs moins huppés mais plus tournés vers l'esprit collectif.
0
