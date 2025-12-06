Le Barça le sacrifie pour 80 ME, le PSG se jette dessus

Plutôt limité dans ses choix au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a peut-être trouvé la solution au FC Barcelone. La presse espagnole indique que les Catalans acceptent de sacrifier Gavi. Une aubaine pour l’entraîneur parisien Luis Enrique, grand admirateur du Blaugrana.

Absent des terrains depuis plusieurs mois, Gavi continue d’alimenter les rumeurs mercato . Le milieu du FC Barcelone reste annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain . Mieux, le média Don Balon l’annonce de plus en plus proche de la capitale française. On apprend que le Barça serait prêt à sacrifier son jeune talent à cause de ses pépins physiques. En novembre 2023, l’international espagnol s’était gravement blessé à un genou. Sa rupture du ligament croisé l’avait éloigné des terrains pendant plus d’un an.

Luis Enrique ne l'a pas oublié

Puis cette saison, après seulement deux matchs de Liga disputés, des douleurs à ce même genou ont obligé Gavi à subir une arthroscopie en août. Son retour à la compétition est prévu en février prochain. Mais le Barça aurait déjà perdu patience et serait disposé à s’en séparer pour des raisons économiques. Les 80 millions d’euros réclamés pour son transfert feraient beaucoup de bien aux finances du club catalan. Et n’ont pas l’air de refroidir le Paris Saint-Germain dont l’entraîneur Luis Enrique apprécie beaucoup le Blaugrana pour son intensité et la qualité de son pressing à la perte de balle. L’ancien sélectionneur de l’Espagne l’avait effectivement lancé en sélection en octobre 2021.

Il est tout de même difficile d’imaginer un tel transfert dans les mois à venir. Pour commencer, le champion d’Europe ne dépensera pas un montant aussi conséquent pour un joueur au genou fragilisé. Quant au FC Barcelone, malgré la situation économique, le président Joan Laporta a prouvé qu’il n’était pas du genre à sacrifier les produits de la Masia. Gavi fait sans doute partie des plans, comme le prouve sa prolongation jusqu’en 2030 signée en janvier dernier.