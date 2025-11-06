Le PSG fonce sur un nouveau Kroos de 16 ans

Ah ouai....vous êtes vraiment en mode hater. Alors que dès le 1er match il l'a été heiin
Bardella ?!!
Ce qu'il ne faut pas lire comme conneries.....en plus il le dit y a 2 buts où il ne peut rien et les autres tapent les barres...du coup il soit faire quoi ?!
complètement faux!!
Oui oui et dimanche ils seront frais comme des gardons et ca va bomber le torse surtout en cas de victoire et il ne ressortira plus l'excuse de la fatigue dans les semaines à venir 😄
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
Scouts from #mufc #lfc #FCBarcelona #psg have watched 16yo Hertha Berlin MF Kennet Eichhorn this season #rmcf #mcfc #arsenal and top German clubs also keen Nicknamed Mini-Kroos, he made his Bundesliga.2 debut against Karlsruhe (Christopher Vivell's hometown/old club) in August