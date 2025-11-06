Le PSG fonce sur un nouveau Kroos de 16 ans

En deuxième division allemande, le jeune Kennet Eichhorn n'arrête pas de faire sensation. Âgé de 16 ans, il a explosé au Hertha Berlin cette saison. De quoi arriver sur les tablettes des plus grands clubs européens dont le PSG.

Difficile de rester anonyme quand on débute le football professionnel à 16 ans et 14 jours seulement. En août dernier, Kennet Eichhorn est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match de deuxième division allemande. Un exploit qu'il a répété depuis avec le Hertha Berlin puisqu'il a disputé 8 matchs de championnat depuis le début de saison. Ce milieu défensif a obtenu quelques titularisations aux côtés de l'ancien napolitain Diego Demme. Il faut dire qu'il affiche une très grande maturité.

Le « mini-Kroos » vaut 20 ME

Bild, ils sont nombreux à venir toquer à la porte du Hertha Berlin et le Kennet Eichhorn brille par sa lecture du jeu exceptionnelle, sa technique très au-dessus de la moyenne et son solide physique. Le profil type du joueur complet pour cet international allemand U16 déjà surnommé le « mini-Kroos » dans son pays. De quoi pousser les gros clubs européens à regarder ses matchs en 2.Bundesliga. Selon le journal allemand, ils sont nombreux à venir toquer à la porte du Hertha Berlin et le Paris Saint-Germain en fait partie. Luis Campos a repéré ce talent qui viendrait rejoindre un entrejeu parisien aussi talentueux que limité en nombre de joueurs.

Cependant, le PSG doit composer avec le Bayern Munich, Manchester United, Arsenal, Liverpool, le Real Madrid ou encore Barcelone comme concurrents principaux dans le dossier. Pour Kennet Eichhorn, le Hertha Berlin demande au moins 20 millions d'euros. Une somme à la portée des Parisiens. Reste à convaincre le joueur, sans doute désireux d'obtenir un temps de jeu maximal. Paris pourra mettre en avant la grande confiance accordée par Luis Enrique aux jeunes et surtout leur progression fulgurante sous ses ordres.