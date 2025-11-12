ICONSPORT_263636_0246
Vitinha

Le PSG fixe son prix, Vitinha attend les offres

PSG12 nov. , 22:00
parEric Bethsy
1
Considéré comme l’un des tout meilleurs milieux au monde, Vitinha fait saliver sur le marché des transferts. Liverpool et le Real Madrid rêvent de s’offrir le milieu du Paris Saint-Germain. Mais le Portugais, annoncé ouvert à un départ, ne sera pas facilement libéré par ses dirigeants.
Le Paris Saint-Germain n’est pas du genre à vendre ses meilleurs joueurs. Et pourtant, des rumeurs plus ou moins crédibles évoquent régulièrement de potentiels départs importants. Le cas Bradley Barcola avait par exemple animé le mercato estival. Il y a quelques mois, l’ailier français était devenu l’une des cibles prioritaires de Liverpool et du Bayern Munich. La piste n’avait évidemment rien donné. Alors c’est maintenant au tour de Vitinha.

Un prix dissuasif pour Vitinha

Selon les informations récoltées par Fichajes en Espagne, le milieu du Paris Saint-Germain a tapé dans l’œil des Reds et du Real Madrid. Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où le Portugais fait partie des références à son poste. L’ancien joueur du FC Porto est l’un des grands artisans du sacre en Ligue des Champions la saison dernière. Ce que confirme sa troisième place au classement du Ballon d’Or. Il paraît donc évident que le Paris Saint-Germain n’ouvrira pas la porte à son cadre, d’autant que ce dernier avait prolongé son contrat jusqu’en 2029 en février dernier.
Ça n’empêche pourtant pas nos confrères de s’emballer. La source croit savoir que la direction francilienne aurait fixé le prix de Vitinha à 130 millions d’euros. Certes dissuasif, le montant laisse quand même apparaître une ouverture improbable. Mais ce n’est pas tout. Le média relaye également des envies d’ailleurs de l’international portugais qui « espère » que Liverpool et le Real Madrid transmettront des offres à la hauteur du tarif fixé. La presse espagnole est pourtant bien placée pour savoir que les dirigeants parisiens ne cèdent rien, notamment lorsqu’il s’agit de discuter avec les Merengue.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276995_0010
Ligue des Champions

LdC Fem : Le PSG tombe contre Manchester United

ICONSPORT_273050_0028
Serie A

Milan : Rabiot est devenu indispensable

ICONSPORT_273378_0824
Equipe de France

EdF : Khephren Thuram appelé en renfort

ICONSPORT_276253_0017
OM

L'OM perd son directeur du recrutement

Fil Info

23:03
LdC Fem : Le PSG tombe contre Manchester United
23:00
Milan : Rabiot est devenu indispensable
22:35
EdF : Khephren Thuram appelé en renfort
22:30
L'OM perd son directeur du recrutement
22:10
Discipline : Deux matchs pour Verdonk, un match pour Tagliafico et Balogun
21:40
Sondage : La France sera-t-elle qualifiée pour le Mondial dès jeudi soir ?
21:20
OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !
21:00
Zack Nani siffle la fin du match, Ligue 1+ a la rage

Derniers commentaires

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

ton club est a l'image de ton écriture... dégueulasse ! qui se ressemble s'assemble le sous être ;)

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

T k1 imbécile rageux é de surcroît Con car tu px dire sek bn te semble de Marseille mais ô moins il restera tjrs le 1er

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

La vérité t'offense footix

OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

L'OL, va être difficile à manier avec un joueur de ce calibre👍d'autant plus, qu'il risque de se donner à fond pour être dans l'équipe nationale, bravo l'OL, super bien joué, j'aimerais le voir en ligue 1, ce phénomène 👏

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Oui that's my point 😉 Le foot était quand-même plus simple à arbitrer il y a 30 ans... Quand les joueurs se tordaient de douleur par terre, c'est qu'il y avait une rupture des croisés ou un tibia cassé... c'était plus simple 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading