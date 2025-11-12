Le PSG fixe son prix, Vitinha attend les offres

Considéré comme l’un des tout meilleurs milieux au monde, Vitinha fait saliver sur le marché des transferts. Liverpool et le Real Madrid rêvent de s’offrir le milieu du Paris Saint-Germain. Mais le Portugais, annoncé ouvert à un départ, ne sera pas facilement libéré par ses dirigeants.

Le Paris Saint-Germain n’est pas du genre à vendre ses meilleurs joueurs. Et pourtant, des rumeurs plus ou moins crédibles évoquent régulièrement de potentiels départs importants. Le cas Bradley Barcola avait par exemple animé le mercato estival. Il y a quelques mois, l’ailier français était devenu l’une des cibles prioritaires de Liverpool et du Bayern Munich. La piste n’avait évidemment rien donné. Alors c’est maintenant au tour de Vitinha.

Un prix dissuasif pour Vitinha

Selon les informations récoltées par Fichajes en Espagne, le milieu du Paris Saint-Germain a tapé dans l’œil des Reds et du Real Madrid. Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où le Portugais fait partie des références à son poste. L’ancien joueur du FC Porto est l’un des grands artisans du sacre en Ligue des Champions la saison dernière. Ce que confirme sa troisième place au classement du Ballon d’Or. Il paraît donc évident que le Paris Saint-Germain n’ouvrira pas la porte à son cadre, d’autant que ce dernier avait prolongé son contrat jusqu’en 2029 en février dernier.

Ça n’empêche pourtant pas nos confrères de s’emballer. La source croit savoir que la direction francilienne aurait fixé le prix de Vitinha à 130 millions d’euros. Certes dissuasif, le montant laisse quand même apparaître une ouverture improbable. Mais ce n’est pas tout. Le média relaye également des envies d’ailleurs de l’international portugais qui « espère » que Liverpool et le Real Madrid transmettront des offres à la hauteur du tarif fixé. La presse espagnole est pourtant bien placée pour savoir que les dirigeants parisiens ne cèdent rien, notamment lorsqu’il s’agit de discuter avec les Merengue.