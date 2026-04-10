Le PSG fait virer deux légendes de Liverpool

Face au Paris Saint-Germain, Virgil van Dijk a réalisé un match très décevant, tandis que Mohamed Salah n'a même pas pris part à la rencontre. Deux joueurs longtemps vedettes de l'effectif bien partis pour s'envoler vers la Turquie l'été prochain.

Pourtant champion d'Angleterre en titre, Liverpool réalise une saison très décevante. Tellement décevante que ceux qui voyaient les Reds l'emporter face au PSG au Parc des Princes n'étaient clairement pas très nombreux. La décadence du club de la Mersey cette saison est arrivée pour plusieurs facteurs, l'un d'entre eux étant la chute du niveau moyen de ses légendes.

Joueur phare de la saison dernière, Mohamed Salah traverse une période très difficile et n'a même pas glané la moindre minute mercredi face à Paris, tandis que Virgil van Dijk a vécu une soirée extrêmement longue à cause des assauts parisiens répétés. Deux joueurs érigés au rang de légende de Liverpool pour leur longévité et leur régularité au très haut niveau, mais deux joueurs qui devraient prendre la porte l'été prochain.

Salah et van Dijk envoyés en Turquie

Si le départ de Mohamed Salah en fin de saison a déjà été officialisé, celui de Virgil van Dijk pouvait encore se discuter. Mais selon les informations du média turc A Spor, les deux joueurs vedettes des Reds sont attendus en Turquie lors du prochain mercato estival. Galatasaray se prépare même à les accueillir tous les deux et envisage d'entamer des démarches très prochainement. Pour faciliter les négociations, le club stambouliote proposera son attaquant Roland Sallai (1 but, 6 passes décisives cette saison) dans la transaction.

En tout cas, il n'est pas bon pour les clubs anglais de se frotter au Paris Saint-Germain en phase finale de Ligue des champions. La saison dernière, les hommes de Luis Enrique ont éliminé Liverpool, Aston Villa et Arsenal avant de se hisser en finale, tandis que cette année, ils ont étrillé Chelsea et sont proches de refaire de même avec les Reds. Pour le club de la Mersey, une élimination de la C1 sonnera définitivement le glas d'Arne Slot, de Mohamed Salah et de Virgil van Dijk. Si ce n'est d'autres…