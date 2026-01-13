Le PSG fait une annonce pour ses futurs talents

Le PSG a dévoilé son nouveau projet dédié à la création musicale dans le but de révéler de nouveaux talents de la culture urbaine. Après sélection, les candidats travailleront avec plusieurs artistes chevronnés lors d'une session créative de trois jours au Parc des Princes.

Ici C'est Paris Music Lab, un laboratoire créatif qui a pour objectif de créer des contenus musicaux qui seront ensuite utilisés par le club parisien pour des jingles au Parc des Princes ou sur des vidéos diffusées par les médias du PSG. La croissance du Paris Saint-Germain ne s'arrête pas qu'aux chiffres exponentiels qui montrent à quel point le club de la capitale est aujourd'hui un acteur important du football mondial. Désireux de s'ouvrir à d'autres champs, le PSG a dévoilé ce mercredi un tout nouveau projet porté sur la création musicale. Dans son communiqué de presse, le vainqueur de la dernière Ligue des champions a annoncé un partenariat avec Universal Music, Radio Nova et les Inrockuptibles, dans le but de révéler de jeunes talents issus de la culture urbaine. De ce projet est né, un laboratoire créatif qui a pour objectif de créer des contenus musicaux qui seront ensuite utilisés par le club parisien pour des jingles au Parc des Princes ou sur des vidéos diffusées par les médias du PSG.

Le PSG développe un projet musical

Pour pouvoir participer, le Paris Saint-Germain a ouvert un appel à candidatures ce mardi 13 janvier par l'intermédiaire d'un formulaire disponible sur le site du club jusqu'au 23 janvier. De nombreux profils sont recherchés et ne s'arrêtent pas uniquement aux artistes : « producteurs, auteurs-compositeurs et interprètes de tous horizons sont invités à déposer leur candidature pour participer à ce projet unique », indique le communiqué, qui ajoute par ailleurs que seules les 1000 premières candidatures seront prises en compte.

Un jury de professionnels reconnus, dont des directeurs artistiques de chez Universal Music, devront présélectionner 60 candidats avant de leur faire passer une audition, dernière porte avant le Graal. Une fois la sélection terminée, les gagnants auront l'opportunité de travailler avec des artistes comme Nono La Grinta, ElGrandeToto ou encore Carbonne, au Parc des Princes lors d'une première session de création musicale prévue du 27 février au 1er mars 2026. « La musique est au cœur de l’identité du Paris Saint-Germain. Elle fait partie intégrante de l’expérience au Parc des Princes et raconte aussi, avec son langage, notre Club, notre identité, nos épopées », a notamment argumenté Fabien Allègre, chief brand officer du PSG.