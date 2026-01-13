PSG-Lille : L'arbitre désigné, les Parisiens déjà scandalisés

Ce vendredi 16 janvier, le Paris Saint-Germain reçoit le LOSC dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Pour l'occasion, la FFF a désigné Jérôme Brisard pour arbitrer la rencontre. Un choix qui fait parler dans la sphère parisienne.

Le Paris Saint-Germain a tremblé hier lundi soir face au Paris FC. Dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, le double tenant du titre, qui avait tout gagné sur la scène nationale depuis l'arrivée de Luis Enrique, s'est finalement fait éliminer au terme d'un match pourtant largement dominé. Malgré tout, les Rouge et Bleus doivent rapidement passer à autre chose puisqu'ils retrouvent la Ligue 1 ce vendredi 16 janvier à 21h00.

Pour la troisième fois consécutive, le PSG reçoit son adversaire au Parc des Princes et cette fois, c'est le LOSC qui doit venir se frotter à des Parisiens revanchards. Pour cette rencontre particulière entre les deux formations, la FFF a choisi d'attribuer la tenue de ce match à Jérôme Brisard, lequel officiera en tant qu'arbitre principal. Une décision qui scandalise les supporters parisiens.

Jérôme Brisard désigné, ça choque les fans du PSG

La décision de confier ce PSG-Lille à Jérôme Brisard a de quoi agacer les supporters du Paris Saint-Germain. Et on peut les comprendre : la seule rencontre impliquant le club francilien qu'il a arbitrée cette saison était le Classique au Vélodrome qui s'est soldé par une défaite parisienne. Sur X, les fans n'ont pas manqué de faire savoir leur mécontentement. « On nous en veut », « Ils veulent donner le trophée à Lens, ça se voit », « Ils font tout pour faire tomber le PSG ! Ce mec fait un match minable à l'aller entre l'OM et le PSG, et c'est encore à lui qu'on confie un match d'une telle intensité ! Mais où sont passés nos 2 meilleurs arbitres mondiaux Letexier et Turpin ? C'est une blague », ou encore « Bye bye le championnat, second objectif », peut-on lire en substances sur X par des internautes inquiets pour leur équipe.

Au total dans son historique d'arbitre, Jérôme Brisard a arbitré 25 matchs du Paris Saint-Germain, pour un bilan de 17 victoires, 3 nuls et 5 défaites, avec 4 cartons rouges distribués.