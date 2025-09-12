ICONSPORT_268468_0310

Le PSG fait la loi, le Real change de trottoir

12 sept.
Guillaume Conte
Florentino Pérez rêvait de faire une énorme prise avec un membre important du PSG de Luis Enrique. Le président du Real Madrid reconnait que cette signature était impossible et passe à autre chose désormais. 
Que vaut le Real Madrid cette saison ? Avec trois victoires en trois matchs, les Merengue ont pris la première place de Liga et ils semblent avoir acquis une certaine stabilisé avec Xabi Alonso, même s’il n’y a pas encore eu de grand test pour la formation espagnole. En attaque, tout le monde est finalement resté et cela permet de conserver une ligne offensive de qualité, avec énormément de concurrence. Au milieu de terrain, c’est toujours l’inquiétude qui prédomine chez les socios, car les départs de Toni Kroos et Luka Modric n’ont jamais été totalement digérés. Malgré des profils intéressants, les Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni et Arda Guler n’ont pas su porter l’équipe la saison passée. L’ajout de Franco Mastantuono va permettre de compléter ce secteur de jeu, mais Florentino Pérez rêvait d’un recrutement d’ampleur en faisant venir Vitinha.

Pendant une partie de l’été, le président du Real Madrid a tenté sa chance, se heurtant à la fermeté du PSG. Il faut croire que le message est passé car selon Defensa Central, média très proche du président de la Casa Blanca, la formation de la capitale espagnole envisage toujours de recruter un milieu de terrain, mais a fait une croix sur l’international portugais. L’idée est d’aller chercher un nouveau jeune joueur lors du prochain mercato, pour lui permettre d’apporter sur le long terme à la formation de Xabi Alonso.

Les cinq pistes du Real Madrid

Les cibles sont déjà connues, et il n’y a en effet pas de Vitinha dans le lot. Il s’agit de Kees Smit, qui se fait connaitre avec l’AZ Alkmaar aux Pays-Bas, de Javi Guerra, international espoirs espagnol de Valence, Hugo Larsson de Francfort, Adam Wharton qui fait des merveilles avec Crystal Palace et de Martin Baturina, la pépite croate recrutée par Côme cet été. Des pistes prometteuses en terme de potentiel, mais qui démontrent que Florentino Pérez n’a pas envie de perdre son temps à recruter un joueur déjà au plus haut niveau, comme l’est Vitinha avec le PSG. Le club parisien peut donc dormir sur ses deux oreilles concernant ses meilleurs joueurs, ils ont bien perçus comme intouchables aux yeux du reste de l’Europe. 
