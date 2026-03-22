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Le PSG et les coups de pouce de la VAR, c'est trop pour Nice

PSG22 mars , 9:20
parGuillaume Conte
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Le pénalty du PSG n'a pas fini de faire parler à Nice, où on ne digère pas que Paris soit passé devant sur une action doublement litigieuse, mais toujours favorable aux Parisiens.
Vue la différence entre les deux équipes, le PSG n’avait probablement pas besoin de cela pour battre Nice ce samedi soir à l’Allianz Riviera, mais le premier but inscrit sur pénalty fait enrager le Gym. La différence s’est en effet faite sur un pénalty transformé par Nuno Mendes, mais sifflé pour une main de Morgan Sanson. Le milieu de terrain voit en effet bien le ballon taper sur sa main alors qu’il se protège d’une frappe partie pour terminer sa course loin du cadre. La notion de danger de but n’entrant pas en ligne de compte sur ce type d’action, Willy Delajod est allé voir les images et a sifflé un pénalty.

Le pénalty de la discorde

« C’est frustrant, il n’y a rien derrière moi, juste les tribunes. Je veux juste me protéger. Il faut faire preuve de bon sens, il y a des choses qui sont contre nous depuis plusieurs semaines, mais on va faire face à ça. On a fait une bonne première mi-temps et on va tout donner pour revenir », a pesté l’ancien joueur de l’OM après la première période au micro de Ligue 1+.
De son côté, après avoir râlé à la pause, Claude Puel a passé la seconde couche à l’issue de la rencontre au sujet de l’arbitrage. « Là, on assiste à une frappe avec un joueur qui essaie de se tourner, qui ne regarde même pas le ballon, une frappe pratiquement à bout portant qui est en train de sortir. Il n’y a aucun acteur sur le terrain, que ce soit les arbitres ou les adversaires, qui s'attend à quoi que ce soit sur cette action, et on vient mettre en l'air toute une bonne production et toute une bonne première mi-temps. Donc oui, ça fait mal. Et si on veut aller jusqu'au bout des choses, j'aimerais qu'on revienne également sur le tireur de corner qui glisse : si on regarde bien au ralenti, avec son pied d'appui, il touche le ballon qui bouge, puis il centre du pied gauche. C'est complètement dingue. Si on prend la VAR, on la prend jusqu'au bout. Ce n'est pas la première fois depuis que je suis arrivé… », a souligné l’entraineur de Nice, qui fait référence au corner touché deux fois par Kang-In Lee sur l’action qui donne le pénalty, et qui entrait donc dans le cadre de la procédure de visionnage par la VAR. Cela fait beaucoup sur la même action pour les Aiglons, qui étaient bien évidemment toujours dans le match au moment où ces décisions litigieuses ont été prises.
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L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Derniers commentaires

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si nous on le merite on se demande ou devrait finir marseille ..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Ohhh oui puisse cela arriver , il le mériterai, pas tous mais beaucoup d'entre eux..

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

si c'est averé il faudrait que l'ol poursuive textor personnelement et ses holdings pour abus de biens sociaux l'argument est simple "vous avez utilisé l'argent et la signature de l'ol pour enrichir botafogo et nottingham sans que l'ol n'en retire de benefice".... On peut aussi partir sur un conflit d'interet textor ayant signé des contrats desavantageux volontairement pour l'ol et favorisant ses autres actifs .. L'ol pourrait aussi demander toutes les sommes percues par botafogo meme si elle sont loin d'arriver au 120M pour rembourser les dettes d'affacturage ... En tout cas ares doit se retourner dans tous les sens avec cette histoire de fou... l'ol n'a pas les capitaux pour effacer 120M si l'histoire se prolonge la dncg pourrait effectivement prononcer la faillit ou la retrogradation administrative du club... L'ol est victime du systeme mais ca risque d'etre tres tres compliqué pour s'en remettre bonne chance a michele kang pour se combat qui va surement finir devant les tribunaux

Le Sénégal exclu 10 ans, l'ultimatum terrible de la CAF

La rétrocession du titre au Maroc est une peine suffisament lourde bien que juste pas besoin d'en rajouter.

Le PSG et les coups de pouce de la VAR, c'est trop pour Nice

Admettons ? Mais son joueur expulsé fait plusieurs fautes qui méritait déjà jaune Sansom limite souvent etc .... J'ai vu des matches beaucoup plus orienté que celui-là

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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