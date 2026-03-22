Le PSG et les coups de pouce de la VAR, c'est trop pour Nice

Le pénalty du PSG n'a pas fini de faire parler à Nice, où on ne digère pas que Paris soit passé devant sur une action doublement litigieuse, mais toujours favorable aux Parisiens.

Vue la différence entre les deux équipes, le PSG n’avait probablement pas besoin de cela pour battre Nice ce samedi soir à l’Allianz Riviera, mais le premier but inscrit sur pénalty fait enrager le Gym. La différence s’est en effet faite sur un pénalty transformé par Nuno Mendes, mais sifflé pour une main de Morgan Sanson. Le milieu de terrain voit en effet bien le ballon taper sur sa main alors qu’il se protège d’une frappe partie pour terminer sa course loin du cadre. La notion de danger de but n’entrant pas en ligne de compte sur ce type d’action, Willy Delajod est allé voir les images et a sifflé un pénalty.

Le pénalty de la discorde

« C’est frustrant, il n’y a rien derrière moi, juste les tribunes. Je veux juste me protéger. Il faut faire preuve de bon sens, il y a des choses qui sont contre nous depuis plusieurs semaines, mais on va faire face à ça. On a fait une bonne première mi-temps et on va tout donner pour revenir », a pesté l’ancien joueur de l’OM après la première période au micro de Ligue 1+.

De son côté, après avoir râlé à la pause, Claude Puel a passé la seconde couche à l’issue de la rencontre au sujet de l’arbitrage. « Là, on assiste à une frappe avec un joueur qui essaie de se tourner, qui ne regarde même pas le ballon, une frappe pratiquement à bout portant qui est en train de sortir. Il n’y a aucun acteur sur le terrain, que ce soit les arbitres ou les adversaires, qui s'attend à quoi que ce soit sur cette action, et on vient mettre en l'air toute une bonne production et toute une bonne première mi-temps. Donc oui, ça fait mal. Et si on veut aller jusqu'au bout des choses, j'aimerais qu'on revienne également sur le tireur de corner qui glisse : si on regarde bien au ralenti, avec son pied d'appui, il touche le ballon qui bouge, puis il centre du pied gauche. C'est complètement dingue. Si on prend la VAR, on la prend jusqu'au bout. Ce n'est pas la première fois depuis que je suis arrivé… », a souligné l’entraineur de Nice, qui fait référence au corner touché deux fois par Kang-In Lee sur l’action qui donne le pénalty, et qui entrait donc dans le cadre de la procédure de visionnage par la VAR. Cela fait beaucoup sur la même action pour les Aiglons, qui étaient bien évidemment toujours dans le match au moment où ces décisions litigieuses ont été prises.