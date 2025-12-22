Le PSG et le Real se battent pour une pépite de Ligue 1

La concurrence fait rage dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Le PSG est toujours très intéressé par le milieu de terrain de Lille, lequel suscite de son côté un vif intérêt de la part des cadors anglais, mais aussi du Real Madrid.

Malgré sa prolongation en faveur de Lille jusqu’en juin 2029, Ayyoub Bouaddi reste l’un des joueurs les plus courtisés en Europe dans l’optique du prochain mercato estival. Le milieu de terrain de 18 ans est ciblé par le Paris Saint-Germain, qui le courtise depuis plusieurs mois. Bouaddi a également une cote exceptionnelle en Angleterre , où Arsenal et Liverpool sont très intéressés tandis que Chelsea aimerait le recruter dès janvier pour le prêter jusqu’à la fin de la saison à Strasbourg.

Les courtisans ne manquent pas pour le Franco-Marocain, lequel a aussi une belle cote en Espagne. Le site Defensa Central confirme cette tendance et indique que tout pourrait se jouer entre le PSG et le Real Madrid dans ce dossier à plus de 50 millions d’euros. En effet, le club merengue souhaite apporter une touche technique à son milieu de terrain et voit en Ayyoub Bouaddi un potentiel renfort idéal. Le natif de Senlis pourrait notamment débarquer dans la capitale espagnole pour compenser le probable départ de Dani Ceballos à la fin de la saison.

Le PSG et le Real à fond sur Bouaddi

« Son style diffère sensiblement de celui des joueur du Real Madrid, notamment par son profil au milieu de terrain. Il se distingue par sa puissance physique et sa capacité à contrôler l'espace au milieu de terrain. Mais ce n'est pas tout : il remporte ses duels, possède une excellente lecture du jeu et fait preuve d'une maturité impressionnante pour son âge » note le média espagnol, convaincu que Bouaddi est le joueur dont le Real Madrid a impérativement besoin pour apporter une plus-value à son milieu de terrain dans les mois et les années à venir. Reste à voir si le Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea ou encore Arsenal feront le poids face à la concurrence du Real Madrid et quel sera le choix préféré d’Ayyoub Bouaddi pour la suite de sa carrière.