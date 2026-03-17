Le PSG lâche 120 millions d'euros pour la nouvelle star de la France

Pas certain de trouver un accord pour prolonger les contrats de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé, le PSG se jette sur Michael Olise, auteur d’une saison stratosphérique avec le Bayern Munich.

Le mercato estival approche à grands pas et pour le Paris Saint-Germain , l’une des priorités est de boucler rapidement les dossiers Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Les deux attaquants du PSG sont sous contrat jusqu’en juin 2028 et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation. Or, le club de la capitale aimerait éviter d’arriver jusqu’à l’été 2027 avec des joueurs à qui il ne resterait plus qu’un an de contrat. Autrement dit, Barcola et Dembélé doivent prolonger cet été… ou partir.

Le champion d’Europe en titre envisage déjà de perdre au moins l’un de ses deux attaquants. Et selon les informations de Fichajes, le PSG cible du très lourd pour compenser un potentiel départ dans le secteur offensif. Le média nous apprend que Luis Enrique et Luis Campos vont tenter l’énorme coup Michael Olise. L’international français (13 sélections) est sans conteste l'un des meilleurs joueurs en Europe depuis le début de la saison. Il totalise 15 buts et 27 passes décisives toutes compétitions confondues, des statistiques affolantes qui en font l’un des nouveaux visages de l’équipe de France dans l’optique de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.

Le PSG prêt à payer 120 ME pour Olise

Acheté pour seulement 50 millions d’euros en provenance de Crystal Palace il y a presque deux ans, le natif de Londres est lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2029. Le PSG a conscience qu’il sera difficile de le déloger de la Bundesliga , mais le club Bleu et Rouge a l’intention de mettre le paquet pour faire plier le club bavarois. Paris serait notamment prêt à investir 120 millions d’euros pour faire venir l’ailier droit d’1m84.

Une somme importante mais que le PSG juge raisonnable si dans le même temps, Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé est vendu pour au moins la moitié de cette somme. L’enjeu est maintenant de savoir si le Bayern Munich ouvrira la porte au départ de l’un de ses meilleurs joueurs en cas de proposition à ce tarif. Les envies du joueur seront également déterminantes. Pour l’heure, on ignore si Michael Olise pourrait être tenté par un départ vers le Paris Saint-Germain. Le Qatar a en tout cas l’intention de frapper fort cet été et assume une nouvelle fois sa politique de franciser l’effectif en faisant venir les meilleurs joueurs des Bleus.