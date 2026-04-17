Le PSG est le club le plus endetté de France

Malgré la puissance financière de son actionnaire Qatar Sports Investments, le Paris Saint-Germain possède d’importantes dettes sur le marché des transferts. En raison d’opérations payées sur plusieurs années, le champion d’Europe est le club le plus endetté de France en ce qui concerne le mercato.

La semaine dernière, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) publiait son rapport annuel sur la santé économique du football français. C’est l’occasion de s’attarder sur certains chiffres, et notamment du côté du Paris Saint-Germain . Le club de Qatar Sports Investments n’inspire évidemment pas la moindre inquiétude. Contrairement à Lyon (-208 568 millions d’euros) et à Marseille (-104 788 millions d’euros), dont les déficits respectifs atteignent des niveaux inquiétants, l’actuel leader de Ligue 1 peut envisager l’avenir avec sérénité. Et ce malgré le bilan négatif en ce qui concerne le marché des transferts.

Les comptes de la saison dernière indiquent que le Paris Saint-Germain devait encore payer 369,473 millions d’euros de transferts en raison de paiements échelonnés sur plusieurs années. Cette pratique est effectivement courante dans le monde du football étant donné les énormes montants qui circulent entre les clubs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les Parisiens attendaient aussi de l’argent de la part de formations ayant acheté leurs joueurs ces dernières années. Un total de 147,992 millions d’euros était dû au Paris Saint-Germain à la date du 30 juin 2025.

Il n’empêche que le bilan reste largement négatif pour le champion d’Europe qui apparaît comme le club français le plus endetté en termes de paiement de transferts, mais aussi celui qui possède le plus de recettes en attente. A noter que la dette du Paris Saint-Germain sur le mercato a augmenté par rapport à l’année précédente, lorsque les Parisiens devaient 353,504 millions d’euros, contre 177,716 millions d’euros à percevoir de la part d'autres écuries.