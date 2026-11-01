Paris FC - Monaco : Les compositions (17h15 sur Ligue1+ 4)
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Pourtant il y a des joueurs intéressants pour cet hiver... maza ,gavi , yoro , ganiou etc etc ....
Donc on peut faire une semelle sans créer de peno ... bravo les arbitres ..
Tout comme celui qui déteste Saint-Etienne Marseille , le PSG, Chacun déteste qui veut comme club c' n'est pas interdit, ce n'est pas mon problème Ou tu vois de la haine dans le commentaire plus haut , si le coach peut partir avant d'être viré il a raison
ta haine contre 1 club
Kyk's a des millions de loyers gratuits dans toutes ces tetes 🤣
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
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|4
|14
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|4
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|0
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|6
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|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|9
|8
|2
|3
|3
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|12
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|8
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|2
|4
|9
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|-6
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|2
|2
|5
|7
|16
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|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11