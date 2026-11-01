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Paris FC - Monaco : Les compositions (17h15 sur Ligue1+ 4)

Paris FC - Monaco : Les compositions (17h15 sur Ligue1+ 4)

Ligue 1
parHadrien Rivayrand
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La composition du Paris FC : Trapp – Traoré, Chergui, Coppola, Otavio – Lopez, Lees-Melou (c) – Kebbal, Pagis, Simon – Sinayoko
La composition de Monaco : Hradecky – Vanderson, Sané, Dier, Nazinho – Camara, Zakaria (c) – Diop, Golovin, Abline – Brunner
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Pourtant il y a des joueurs intéressants pour cet hiver... maza ,gavi , yoro , ganiou etc etc ....

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Donc on peut faire une semelle sans créer de peno ... bravo les arbitres ..

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Tout comme celui qui déteste Saint-Etienne Marseille , le PSG, Chacun déteste qui veut comme club c' n'est pas interdit, ce n'est pas mon problème Ou tu vois de la haine dans le commentaire plus haut , si le coach peut partir avant d'être viré il a raison

OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo

ta haine contre 1 club

Mbappé provoque un clash de la honte entre consultants

Kyk's a des millions de loyers gratuits dans toutes ces tetes 🤣

Ligue 1

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1093151323-10
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Brest
9823314122
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Le Mans
791441118-7
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29027920-11

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