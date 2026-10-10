Le PSG doit le recruter, c'est urgent

Le PSG cherche un défenseur central pour préparer l'avenir, devant l'échec de l'Ukrainien Zabarnyi. Il a la solution sous ses yeux avec le Lensois Ismaël Ganiou.

C’est l’un des rares secteurs où un recrutement de premier choix est pressenti au PSG pour l’été prochain. Avec son duo Pacho-Marquinhos, Paris mélange puissance et expérience, avec une réussite qui met le club de la capitale sur le toit de l’Europe. Mais derrière l’Equatorien et le Brésilien, c’est beaucoup moins impérial. Le départ d’Illya Zabarnyi malgré les 70 millions placés sur lui il y a un an est désormais de plus en plus inévitable. Et les remplaçants ne sont pas si nombreux aux yeux de Luis Enrique.

L’entraineur du PSG n’aura pas besoin d’aller bien loin pour trouver la perle rare. Après avoir renoncé à Jérémy Jacquet devant le gros forcing financier de Liverpool, Paris serait bien inspiré de foncer sur Ismaëlo Ganiou. A 21 ans, le natif de Lille a eu un parcours atypique, mais depuis qu’il a retrouvé son club formateur, ses progrès sont vertigineux. Signé en juillet 2025, prolongé un an plus tard, le défenseur central du Racing monte encore d’un cran en ce début de saison.

Ganiou, le bonheur est sous les yeux du PSG

Face à l’OL ce vendredi soir, alors que tout le monde avait les yeux sur la reprise du championnat, Ganiou a mis tout le monde d’accord en mettant Loïs Openda sous sa coupe. Pour Walid Acherchour, avant que le dossier ne prenne une tournure folle sur le plan financier, il faut que Luis Campos mettre le paquet sur celui qui a déjà eu une sélection amicale avec le Burkina Faso en 2025, même s’il a par la suite rejoint les espoirs français.

Si Campos loupe Ganiou après avoir loupé Jacquet pour aller chercher des scams de 8-12 de Premier League, je comprendrais vraiment pas. », a lancé le consultant de l’After Foot, persuadé qu’il était l’heure pour le PSG de faire un bel effort afin de sécuriser l’avenir avec le joueur du RC », a lancé le consultant de l’After Foot, persuadé qu’il était l’heure pour le PSG de faire un bel effort afin de sécuriser l’avenir avec le joueur du RC Lens . Le club nordiste devrait en effet se montrer très gourmand, même s’il n’est pour l’heure pas question de vendre un joueur sous contrat jusqu’en 2030.