ICONSPORT_245480_0097
Juan Hernández (18 ans), une des prodiges du FC Barcelone

Le PSG dérobe un joyau du Barça pour 0 euro

PSG29 oct. , 12:00
parClaude Dautel
0
Entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, il y a toujours une vraie rivalité, même si le PSG a récemment pris le dessus. Au prochain mercato, Paris pourrait encore contrarier le Barça en s'offrant Juan Hernandez (18 ans), une pépite de la Masia.
A 18 ans, Juan Hernandez est considéré comme l'un des grands espoirs à son poste, milieu offensif, mais son contrat avec le FC Barcelone arrive à son terme en juin prochain. Et si des discussions sont en cours entre l'entourage de l'international espagnol U19 et les dirigeants du Barça, le Mundo Deportivo confirme que l'on est très loin d'un accord entre les deux parties. C'est dans ce contexte que Fernando Polo, célèbre journaliste proche de Joan Laporta, explique que le Paris Saint-Germain aurait déjà avancé ses pions pour faire venir Juan Hernandez lorsqu'il sera libre en fin de saison. Les champions d'Europe sont convaincus que le milieu de terrain ne prolongera pas au Barça et qu'il sera donc gratuit l'été prochain, ce qui est forcément une sacrée bonne affaire pour un joueur devenu indispensable avec la Masia.

Juan Hernandez au PSG, la presse espagnole confirme

Depuis le début de la saison, celui que l'on avait vu avec le FC Barcelone contre le Stade Brestois en Youth League a été titulaire avec la réserve du Barça, mais il a également été retenu dans le groupe d'Hansi Flick lors de la large victoire la semaine passée face à l'Olympiakos (6-1) en Ligue des champions, et en Liga face à Gérone. « Le PSG et Luis Enrique en personne sont toujours attentifs aux jeunes talents du Barça, et ils suivent de près son développement et voient Juan Hernandez comme un atout idéal pour leur projet d'avoir une équipe composée de jeunes talents européens, un choix qui connaît un franc succès au-delà des recrutements coûteux. Sa clause libératoire est fixée à six millions d'euros, mais il pourrait être recruté gratuitement à la fin de son contrat », précise nos confrères du quotidien sportif catalan.
Il est vrai que depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain, le club dirigé par Nasser Al-Khelaifi a tourné le dos aux recrutements de superstars, Luis Campos ayant pour mission de dénicher des joueurs au fort potentiel. Ces deux dernières saisons, le conseiller du président du PSG a eu le nez fin concernant plusieurs jours, on pense évidemment aux jeunes joueurs portugais, ou bien encore à Pacho, mais il faut voir si Juan Hernandez décidera de quitter son club formateur pour s'engager au PSG où la concurrence est énorme.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275095_0288
OL

« L’OL ne meurt jamais, » la chaîne Ligue 1+ a choisi son camp

ICONSPORT_270916_0321
Foot Europeen

Real : Vinicius Junior fait son mea culpa

ICONSPORT_232033_0454
TV

Riolo et Verdez s’étripent chez Hanouna

ICONSPORT_274852_0253
PSG

PSG : Luis Enrique dévoile son plus gros secret sur Twitch

Fil Info

14:00
« L’OL ne meurt jamais, » la chaîne Ligue 1+ a choisi son camp
13:40
Real : Vinicius Junior fait son mea culpa
13:20
Riolo et Verdez s’étripent chez Hanouna
13:00
PSG : Luis Enrique dévoile son plus gros secret sur Twitch
12:40
L'OL recrute un buteur qui écoeure la Ligue 1
12:20
Greenwood s'en va, l'OM sent le danger
11:33
Rennes : Habib Beye a bien laissé Fofana et Blas à la maison
11:30
France : Pierre Ménès s'attaque déjà à Zidane

Derniers commentaires

OL : Michele Kang jure de ne pas mentir à la DNCG

il parle entre autre de: Societe OL Bresil 2024 (91,742 M d'Euros) inscrite sur Passif non courrant (dette envers botafogo) de 91,743 M la note 6,1 du rapport comptable précise "transfert des droits économiques de Luis Henrique, Thiago Almada et Igor Jesus et Societe OL LTDA BRL 2023 (48,9 M d'Euros) Toujours d'après documents officiel

Daniel Riolo chauffe l'OM avec un gros coup de pression

Comme chaque fois sur les articles du meilleur club de France, on peut voir les cassos Parisiens Parler de foot pour eux est parler de Marseille vu que leur club est complètement insignifiant RIRES

Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

Je suis d'accord avec toi, pour moi on devrait commencer les négociations à 85-90M. Mais si Pablo nous le fait partir à 75 avec 25M de bonus facilement atteignables, moi ça m'ira . Ce qui m'irait le mieux ceci dit ce qu'il reste chez nous encore plusieurs années. Et comme RDZ lui a dit, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs..

Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

Logique.... qu’il parte de Marseille après 2 saisons complètes. Grâce à lui le club a grandi mais ne sera pas pour autant un "cador" européen. Ce que l’on retiendra de son passage c’est que la direction de l’OM Longoria/Benathia on eu le geni de le faire venir chez nous. Merci à eux merci à Greenwood qui entre autre a eu un comportement exemplaire vis a vis de son épouse depuis da venue à Marseille. Et perso je lui souhaite d'avoir une belle carrière de foot. Quant à son prix de vente il est inutile de la jouer au lyonnais moyen en faisant des surenchères inutiles. J’ai à nouveau confiance dans la direction de l’OM pour le vendre au meilleur prix.

OM : Cette journaliste de L'Equipe n'en peut plus des Marseillais

Il en rate jamais une pour se ridiculiser celui la 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading