Le PSG dérobe un joyau du Barça pour 0 euro

Entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, il y a toujours une vraie rivalité, même si le PSG a récemment pris le dessus. Au prochain mercato, Paris pourrait encore contrarier le Barça en s'offrant Juan Hernandez (18 ans), une pépite de la Masia.

confirme que l'on est très loin d'un accord entre les deux parties. C'est dans ce contexte que Fernando Polo, célèbre journaliste proche de Joan Laporta, explique que le Paris Saint-Germain aurait déjà avancé ses pions pour faire venir Juan Hernandez lorsqu'il sera libre en fin de saison. Les champions d'Europe sont convaincus que le milieu de terrain ne prolongera pas au Barça et qu'il sera donc gratuit l'été prochain, ce qui est forcément une sacrée bonne affaire pour un joueur devenu indispensable avec la Masia. A 18 ans, Juan Hernandez est considéré comme l'un des grands espoirs à son poste, milieu offensif, mais son contrat avec le FC Barcelone arrive à son terme en juin prochain. Et si des discussions sont en cours entre l'entourage de l'international espagnol U19 et les dirigeants du Barça, le Mundo Deportivo confirme que l'on est très loin d'un accord entre les deux parties. C'est dans ce contexte que Fernando Polo, célèbre journaliste proche de Joan Laporta, explique que le Paris Saint-Germain aurait déjà avancé ses pions pour faire venir Juan Hernandez lorsqu'il sera libre en fin de saison. Les champions d'Europe sont convaincus que le milieu de terrain ne prolongera pas au Barça et qu'il sera donc gratuit l'été prochain, ce qui est forcément une sacrée bonne affaire pour un joueur devenu indispensable avec la Masia.

Juan Hernandez au PSG, la presse espagnole confirme

Depuis le début de la saison, celui que l'on avait vu avec le FC Barcelone contre le Stade Brestois en Youth League a été titulaire avec la réserve du Barça, mais il a également été retenu dans le groupe d'Hansi Flick lors de la large victoire la semaine passée face à l'Olympiakos (6-1) en Ligue des champions, et en Liga face à Gérone. « Le PSG et Luis Enrique en personne sont toujours attentifs aux jeunes talents du Barça, et ils suivent de près son développement et voient Juan Hernandez comme un atout idéal pour leur projet d'avoir une équipe composée de jeunes talents européens, un choix qui connaît un franc succès au-delà des recrutements coûteux. Sa clause libératoire est fixée à six millions d'euros, mais il pourrait être recruté gratuitement à la fin de son contrat », précise nos confrères du quotidien sportif catalan.

Il est vrai que depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain, le club dirigé par Nasser Al-Khelaifi a tourné le dos aux recrutements de superstars, Luis Campos ayant pour mission de dénicher des joueurs au fort potentiel. Ces deux dernières saisons, le conseiller du président du PSG a eu le nez fin concernant plusieurs jours, on pense évidemment aux jeunes joueurs portugais, ou bien encore à Pacho, mais il faut voir si Juan Hernandez décidera de quitter son club formateur pour s'engager au PSG où la concurrence est énorme.