Le Parc des Princes au coeur d'un quartier rénové
Le projet de nouveau quartier

Le PSG dans le nouveau Parc des Princes au mieux en 2033 ?

PSG16 avr. , 15:00
parClaude Dautel
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La mairie de Paris a décidé d'ouvrir les négociations avec le PSG pour que le club de la capitale reste au Parc des Princes. Mais entre le traitement du dossier et des travaux, ce n'est pas demain que Paris aura son nouveau stade.
Emmanuel Grégoire a désormais les pleins pouvoirs pour négocier avec Nasser Al-Khelaifi au sujet de l'acquisition éventuelle du Parc des Princes par le Paris Saint-Germain. Et le PSG a répondu favorablement à cette main tendue du nouveau maire de Paris : « Compte tenu des orientations proposées et du lien historique qui unit le Club à son stade, le Paris Saint-Germain a confirmé au maire de Paris être disposé à rouvrir des discussions avec la ville ».
Sur le papier, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais, nous sommes en France, et ce genre de dossier d'envergure doit d'abord passer par de nombreuses validations avant même que le premier coup de pioche soit donné sur le chantier du futur Parc des Princes rénové. Le compte spécialisé Futur Stade du PSG a fait les comptes et il confirme que si effectivement la ville vend le stade de la Porte de Saint-Coud au PSG, il va se passer du temps avant que les joueurs foulent la pelouse de ce stade.
Car ce dossier va faire l'objet de nombreuses décisions administratives impossibles à zapper. Cela commence par le prix officiel de vente, qui dans un premier temps devra être fixé par la Direction de l'Immobilier de l'Etat. Puis, il va falloir retirer le Parc des Princes du domaine public, avant ensuite de le faire passer dans le domaine privé. Tout cela pouvant, évidemment, faire l'objet de recours. Ensuite, quand le PSG sera réellement propriétaire, les travaux devront faire l'objet d'une étude d'impact avec une enquête publique, ensuite ils devront être approuvés et le conseil de Paris devra probablement approuver une modification du plan d'urbanisme. Alors, l'addition risque de monter au niveau de la durée de toute cette opération.

Le Parc des Princes en 2033 ou en 2040 ?

« Si tout se passe bien entre l'accord et la fin des travaux : 7-8 ans. S'il y a des recours pas mais pas trop : 8-10 ans. S'il y a plein de recours : 10-12 Si c'est la merde : 12-14 ans », prévient @FuturStadePSG. Autrement dit, la patience va être de mise du côté du Paris Saint-Germain et de ses supporters. Cependant, ce dossier n'ira pas beaucoup plus vite si le PSG décide finalement de construire une nouvelle enceinte, que ce soit à Massy ou à Poissy. Car il devra franchir les mêmes obstacles.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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