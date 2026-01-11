ICONSPORT_244875_0018
Aleksey Batrakov

Le PSG craque pour un joyau russe à 40 ME

PSG11 janv. , 19:30
parHadrien Rivayrand
Le PSG prospecte aux quatre coins de l’Europe afin de recruter des joueurs prometteurs pour l’avenir. En Russie, le profil d’Aleksey Batrakov a particulièrement retenu l’attention de la direction des champions d’Europe.
Le Paris Saint-Germain prépare progressivement l’avenir de son effectif. Cet hiver, le club de la capitale ne souhaite pas bouleverser son groupe, mais la situation pourrait être bien différente l’été prochain, notamment en fonction des résultats obtenus cette saison. Luis Enrique apprécie les jeunes joueurs tournés vers le collectif et capables d’assimiler ses principes de jeu.
Dans cette optique, le PSG étudie logiquement de nombreux profils correspondant aux exigences de l’entraîneur espagnol. En Russie, les champions d’Europe pourraient notamment trouver une piste intéressante du côté du Lokomotiv Moscou, où évolue Aleksey Batrakov, un joueur suivi de près par les recruteurs parisiens.

Batrakov, la prochaine pépite du PSG ? 

Selon les informations d’Ekrem Konur, le PSG fait effectivement partie des clubs intéressés par le profil d’Aleksey Batrakov. À seulement 20 ans, le milieu offensif est considéré comme l’un des plus grands talents du football russe. Tout indique que Batrakov est promis à un bel avenir en Europe, loin de son pays natal.
Pour céder son joyau, le Lokomotiv Moscou réclame un chèque compris entre 35 et 40 millions d’euros, un montant à la portée du PSG. Toutefois, la concurrence s’annonce rude, puisque les pensionnaires du Parc des Princes sont loin d’être les seuls à suivre de près le joueur. Le FC Barcelone, le FC Porto, l’Inter, la Juventus et l’AS Monaco sont également sur les rangs.

PSG : Luis Enrique appelle Luis Campos à l'aide
Le PSG devra se montrer particulièrement convaincant pour s’offrir le milieu de terrain russe, qui dispose de nombreuses options pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Reste également à savoir comment serait perçue l’arrivée d’un nouveau joueur russe au sein de l’effectif parisien. On connaît en effet les relations très fraîches entre Matvey Safonov et Ilya Zabarnyi, qui ne souhaitent pas s’afficher ensemble.
Derniers commentaires

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Quelle passe de Tolisso...

LOSC - OL : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

Je suis sur youtube j ecoute sur Julien le Gone

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais en juin il va falloir trouver un autre attaquant, ça sera tout à refaire

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais ton seum t'appartiens...

LOSC - OL : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

c'est très facile à faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

