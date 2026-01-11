Le PSG craque pour un joyau russe à 40 ME

Le PSG prospecte aux quatre coins de l’Europe afin de recruter des joueurs prometteurs pour l’avenir. En Russie, le profil d’Aleksey Batrakov a particulièrement retenu l’attention de la direction des champions d’Europe.

Le Paris Saint-Germain prépare progressivement l’avenir de son effectif. Cet hiver, le club de la capitale ne souhaite pas bouleverser son groupe, mais la situation pourrait être bien différente l’été prochain, notamment en fonction des résultats obtenus cette saison. Luis Enrique apprécie les jeunes joueurs tournés vers le collectif et capables d’assimiler ses principes de jeu.

Dans cette optique, le PSG étudie logiquement de nombreux profils correspondant aux exigences de l’entraîneur espagnol. En Russie, les champions d’Europe pourraient notamment trouver une piste intéressante du côté du Lokomotiv Moscou, où évolue Aleksey Batrakov, un joueur suivi de près par les recruteurs parisiens.

Batrakov, la prochaine pépite du PSG ?

Selon les informations d’Ekrem Konur, le PSG fait effectivement partie des clubs intéressés par le profil d’Aleksey Batrakov. À seulement 20 ans, le milieu offensif est considéré comme l’un des plus grands talents du football russe. Tout indique que Batrakov est promis à un bel avenir en Europe, loin de son pays natal.

Pour céder son joyau, le Lokomotiv Moscou réclame un chèque compris entre 35 et 40 millions d’euros, un montant à la portée du PSG. Toutefois, la concurrence s’annonce rude, puisque les pensionnaires du Parc des Princes sont loin d’être les seuls à suivre de près le joueur. Le FC Barcelone, le FC Porto, l’Inter, la Juventus et l’AS Monaco sont également sur les rangs.

Le PSG devra se montrer particulièrement convaincant pour s’offrir le milieu de terrain russe, qui dispose de nombreuses options pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Reste également à savoir comment serait perçue l’arrivée d’un nouveau joueur russe au sein de l’effectif parisien. On connaît en effet les relations très fraîches entre Matvey Safonov et Ilya Zabarnyi, qui ne souhaitent pas s’afficher ensemble.