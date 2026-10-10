Le PSG convoque un gardien de 16 ans

Le PSG convoque un gardien de 16 ans

PSG
parGuillaume Conte
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Le PSG a convoqué le très jeune Arthur Bar, âgé de 16 ans, pour compléter son équipe pour le match face au Mans. Une sacrée accélération de sa jeune carrière.
Club à l’effectif qui fait saliver n’importe quel entraineur au monde, le PSG se rend compte qu’il n’est pas si bien pourvu que cela en gardiens de buts. Avec la blessure du jeune Alessandro Longoni, arrivé cet été en provenance du Milan AC pour zéro euro, Luis Enrique n’avait que deux gardiens disponibles pour le match face au Mans. Cela devrait suffire car les deux concernés sont Matvey Safonov et Lucas Chevalier, tous les deux capables de répondre présent pour un match à domicile face au promu manceau.
Mais comme le veut la tradition, et aussi pour amener un gardien de plus pour l’échauffement et la cohésion, Luis Enrique a du puiser dans les jeunes parisiens pour compléter son groupe. Ainsi, c’est Arthur Bar, âgé de 16 ans seulement, qui va faire sa première apparition avec les professionnels. Un nouveau cap de franchi dans la progression express de ce portier passé par le MMFC Paris avant de rejoindre le CO Vincennes puis le centre de formation du PSG il y a deux ans.

Luis Enrique puise chez les U17

Ses progrès sont jugés comme ultra-rapides, et cela lui a valu ses premières convocations en équipes de France U15 puis U17. « Arthur est en apprentissage accéléré, encore plus avec cette première convocation. Il est venu en sélection et a participé à plusieurs stages à Clairefontaine. Il n’a pas encore beaucoup d’expérience et a besoin de travailler car il n’est pas passé par la case préformation élite, comme la plupart des autres. Mais on le suit de près car les bases sont bonnes », confie à son sujet Lionel Rouxel, le sélectionneur des jeunes tricolores.
Même si ses chances d’être sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi soir face au Mans sont infimes, le jeune Arthur Bar voit sa carrière s’accélérer brutalement avec cet appel signé Luis Enrique, alors que son concurrent chez les U17 Adam Mouad, avait été appelé pour faire le troisième gardien contre Bratislava et face à Brest.
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Arthur Bar (PSG)
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Surtout un gamin qui a eu des pépins physiques après avoir troip joué, la saison dernière, et qui a rechuté en ce début de saison. Quant au milieu, avant la trève, il a terminé en étant top, et tout le monde était d'accord pour dire que Fonseca avait enfin trouvé un bon équilibre. Oui, Merha montre qu'il mérite plus de temps de jeu, et Fonseca lui en donnera certainement, mais il faut arrêter de tout vouloir sans arrêt reconstruire dès qu'on est moins bien, et de tout mettre sur le dos de notre entraineur. Tolisso a été vraiment en dessous de son niveau habituel, et on dépend énormément du rendement de notre capitaine... sans compter de Niakhaté qui est le patron de notre défense.

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Il ne faut pas exagéré. au bout de 6 journées personne ne peut dire que c'est définitif alors qu'il reste encore derrière 28 matches.

Le PSG doit le recruter, c'est urgent

Mais oui Lens va lâcher son meilleur defenseur pour aller grossir les rangs du PSG...N'importe quoi ou alors 100 millions.

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Cest n'importe quoi. Au bout de 5 match tu cherches ton équipe.et celle sur le papier fonctionne plutôt bien au vu des résultat. Il aura sa chance particulièrement si Openda est blessé, sulc fera le taf aussi. On va pas faire jouer des gamin de 17/20 quand on a des titulaires.

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