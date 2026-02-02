ICONSPORT_286569_0143

Sept ans plus tard, l’OL a un pied en Ligue des champions

OL02 févr. , 17:40
parEric Bethsy
9
Vainqueur du choc face à Lille (1-0) dimanche, l’Olympique Lyonnais réalise une excellente opération au classement de la Ligue 1. Le club rhodanien creuse un écart important dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Une statistique jamais vue depuis près de sept ans.
La folle série se poursuit pour l’Olympique Lyonnais. En battant le LOSC de Bruno Genesio dimanche, les Gones ont enregistré leur dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues. L’équipe entraînée par Paulo Fonseca, toujours en course en Coupe de France et en Ligue Europa, s’est confortablement installée à la quatrième place de Ligue 1. Le club propriétaire du Groupama Stadium compte le même nombre de points que l’Olympique de Marseille, troisième, et possède désormais sept longueurs d’avance sur le cinquième rang occupé par Lille.
Un tel écart avec la première équipe non-qualifiable pour la Ligue des Champions, ça n’était plus arrivé à l’Olympique Lyonnais depuis près de sept ans ! La dernière fois, c’était lorsque Lyon se classait troisième après la 30e journée de la saison 2018-2019, avec sept unités d’avance sur l’AS Saint-Etienne. A cette époque, les hommes de Bruno Genesio avaient terminé l’exercice en troisième position. Un bon présage pour l’Olympique Lyonnais ? Une chose est sûre, c’est qu’une participation à la saison régulière de la Ligue des Champions ferait énormément de bien aux finances du club. D’autant que la direction n’avait sans doute pas imaginé de telles recettes aussi rapidement.

L'OL ne s'enflamme pas

Cela reste pour le moment hypothétique et les coéquipiers de Moussa Niakhaté refusent de s’enflammer. « On est en course dans toutes les compétitions. Il n’y a pas d’euphorie, il y aura des périodes compliquées, mais on va tout faire pour que ça arrive le plus tard possible et que ça dure le moins longtemps possible. Sur ces dix victoires, on les mérite, et on aura besoin de tout le monde pour nous pousser », a tempéré le défenseur central avant le huitième de finale de Coupe de France contre Laval mercredi.

Coupe de France

04 février 2026 à 20:30
Olympique Lyonnais
20:30
Laval
9
Loading