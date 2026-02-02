Abakar Sylla prêté au FC Nantes

Oui, et l'option d'achat aussi pour un joueur estimé à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt !
Si ceux du dessus tape ceux du dessous lors des confrontations, ça serait déjà ça de pris
On s'en fout de savoir le pourquoi du comment on en est arrivé là, le fait est qu'il y a bien une concurrence avec Lens pour le titre et qu'absolument rien n'est flingué. Le PSG n'est pas aussi efficace qu'il est dominateur, on voit que régulièrement des équipes peuvent espérer faire un coup. Alors oui on récupère au fur et à mesure nos absents mais ils ont besoin de temps pour redevenir compétitif. Et on a vu par le passé que plusieurs équipes nous ont soufflé le titre. Ce fatalisme merdique est épuisant, on est dans le genre de saison où justement on est prenable, profitons de cette concurrence qui, en effet ne va pas forcément durer à long terme.
1.5 M c'est cher le prêt
Oh ça yest tu as fini l'école, tu as appris quoi aujourd'hui mon grand ? Que Charles Martel avait arrêté les arabes à Poitiers en 732, et tu lui as dit qu'il se trompé et qu'ils avaient pris Paris? Et que la prof de geo se trompe "que la terre elle est plate d'abord !"
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
⌞ ✍️ Abakar Sylla est Jaune et Vert. #OnEstNantes