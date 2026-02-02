OM : Himad Abdelli signe enfin à Marseille

PSG/Lens à la lutte pour le titre, Daniel Riolo explose de rire

On s'en fout de savoir le pourquoi du comment on en est arrivé là, le fait est qu'il y a bien une concurrence avec Lens pour le titre et qu'absolument rien n'est flingué. Le PSG n'est pas aussi efficace qu'il est dominateur, on voit que régulièrement des équipes peuvent espérer faire un coup. Alors oui on récupère au fur et à mesure nos absents mais ils ont besoin de temps pour redevenir compétitif. Et on a vu par le passé que plusieurs équipes nous ont soufflé le titre. Ce fatalisme merdique est épuisant, on est dans le genre de saison où justement on est prenable, profitons de cette concurrence qui, en effet ne va pas forcément durer à long terme.