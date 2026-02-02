Bouna Sarr revient à Metz onze ans après

Le FC Metz, qui espère toujours se maintenir en Ligue 1, a officialisé la signature de Bouna Sarr pour six mois. Ce dernier était libre depuis l'été dernier et sa fin de contrat au Bayern Munich.

« Je suis très heureux de revenir à la maison, là où j’ai été formé et où j’ai effectué mes premiers pas en tant que professionnel. Je suis fier de revenir à Saint-Symphorien où j’ai hâte de retrouver les supporters du club. J’ai qu’une envie : aller chercher ce maintien pour ce club qui mérite de se pérenniser en Ligue 1 et je compte bien tout faire pour réussir à atteindre cet objectif », a confié Bouna Sarr, formé à Metz et qui était passé par l'OM avant de signer au Bayern.