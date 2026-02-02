en galere au bayern bouna sarr appelle l om au secours sarr 11 336451

Bouna Sarr revient à Metz onze ans après

Metz02 févr. , 18:02
parClaude Dautel
0
Le FC Metz, qui espère toujours se maintenir en Ligue 1, a officialisé la signature de Bouna Sarr pour six mois. Ce dernier était libre depuis l'été dernier et sa fin de contrat au Bayern Munich.
« Je suis très heureux de revenir à la maison, là où j’ai été formé et où j’ai effectué mes premiers pas en tant que professionnel. Je suis fier de revenir à Saint-Symphorien où j’ai hâte de retrouver les supporters du club. J’ai qu’une envie : aller chercher ce maintien pour ce club qui mérite de se pérenniser en Ligue 1 et je compte bien tout faire pour réussir à atteindre cet objectif », a confié Bouna Sarr, formé à Metz et qui était passé par l'OM avant de signer au Bayern.
0
Articles Recommandés
OM
OM

L'OM prête Ulisses Garcia à Sassuolo

ICONSPORT_247707_0015
FC Nantes

Abakar Sylla prêté au FC Nantes

HAK28IpWkAAsH6-
Liga

Lookman rejoint l'Atlético de Madrid pour 35ME

ICONSPORT_286569_0143
OL

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Fil Info

02 févr. , 18:50
L'OM prête Ulisses Garcia à Sassuolo
02 févr. , 18:40
Abakar Sylla prêté au FC Nantes
02 févr. , 18:36
Lookman rejoint l'Atlético de Madrid pour 35ME
02 févr. , 18:30
OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer
02 févr. , 18:16
OM : Himad Abdelli signe enfin à Marseille
02 févr. , 18:05
OL : Roman Yaremchuk prêté pour 1,5ME, c'est officiel
02 févr. , 18:00
Le Real couvre Mbappé d’or, Vinicius va devenir fou
02 févr. , 17:40
Sept ans plus tard, l’OL a un pied en Ligue des champions

Derniers commentaires

Alerte au PSG, Dembélé et Doué posent problème

Oh ça yest tu as fini l'école, tu as appris quoi aujourd'hui mon grand ? Que Charles Martel avait arrêté les arabes à Poitiers en 732, et tu lui as dit qu'il se trompé et qu'ils avaient pris Paris? Et que la prof de geo se trompe "que la terre elle est plate d'abord !"

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

J’adore les Mme IRMA🤣

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Oui, et on fera notre dernier match contre eux !

Alerte au PSG, Dembélé et Doué posent problème

Rage pas mon vieux cône 😄on n'est pas tous en surrégime et sous la protection des instances. Y en a qui performent eh

OM : Vermeeren poussé dehors, il tient tête à Longoria

c'est dommage, moi je le trouve bon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading