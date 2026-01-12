Le PSG avec six absents contre le Paris FC

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Le respect peut revenir. Mais faut une direction forte, implacable, et dont les exemples de décisions fortes ne manquent pas. Y'a que comme ça que tu te feras respecter. Quand les jeunes avec leurs agents viendront dorénavant, ils sauront à quoi s'en remettre. Sur le long terme je pense vraiment qu'on est gagnant en tout cas.