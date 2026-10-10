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Le PSG approche, le Barça pousse un coup de gueule

PSG
parEric Bethsy
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A l’approche du match de Ligue des Champions au Parc des Princes, le FC Barcelone n’est pas totalement serein. Le président Joan Laporta s’inquiète pour son attaquant Raphinha qui pourrait être diminué au moment d’affronter le Paris Saint-Germain.
Comme souvent, la trêve internationale a fait des dégâts. C’est notamment le cas au FC Barcelone où l’on déplore l’état de Raphinha. Convoqué avec la Seleção, l’international brésilien a dû quitter le rassemblement à cause d’une douleur musculaire. Les examens ont montré un simple œdème sans lésion pour le Blaugrana. Mais connaissant la fragilité de son attaquant, le Barça ne prendra pas le moindre risque.

Raphinha juste à temps ?

L’entraîneur Hansi Flick a rapidement annoncé son forfait pour deux rencontres. Une courte absence qui ne devrait pas l’empêcher de disputer le choc de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain le 20 octobre. Pas de quoi totalement rassurer le président catalan Joan Laporta. Inquiet à l’idée de se déplacer au Parc des Princes sans son nouveau buteur, le dirigeant a poussé un coup de gueule contre la FIFA et l’organisation des trêves internationales.
« Il a ressenti des douleurs, il est revenu et il récupère ici, a confié le patron du Barça aux médias locaux. Les médecins m'ont dit qu'il serait disponible pour le match contre le Paris Saint-Germain. Ce sont des situations qu'il faut accepter, nous ne pouvons rien faire. En tant que club, nous essayons de faire en sorte que les instances se rendent compte que ces trêves portent préjudice aux clubs. Hansi Flick l'a déjà dit, nous sommes prêts car cela pouvait arriver. Nous sommes très contents du travail de Deco et d'Hansi Flick, ils ont construit un bel effectif avec deux ou trois joueurs par poste, plus les jeunes du centre de formation, ce qui nous permet de prétendre à tous les titres. » Sauf contretemps, Raphinha devrait revenir contre le Betis, soit trois jours avant le déplacement à Paris.

Champions League

20 octobre 2026 à 21:00
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