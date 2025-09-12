ICONSPORT_269776_0084

Le PSG ? Akliouche n’est plus très chaud

PSG12 sept. , 20:30
parGuillaume Conte
Le PSG n'a pas fait le forcing pour Maghnès Akliouche, car peu désireux de se renforcer devant. Monaco ne s'en plaint pas, mais le joueur français reste perplexe. 
Pressenti pour être la cible offensive du Paris Saint-Germain cet été, Maghnès Akliouche est sagement resté à l’AS Monaco. Courtisé par des clubs espagnols, et notamment le FC Barcelone qu’il apprécie beaucoup, le nouvel international français a bien pensé pendant un moment qu’il allait changer d’air pendant l’été. Surtout que le PSG était annoncé comme désireux de faire venir un joueur prometteur, à l’état d’esprit irréprochable, et capable d’animer le milieu de terrain comme les ailes pour apporter un peu de profondeur à l’effectif de Luis Enrique. Mais Paris a été très minimaliste lors de ce mercato, et n’a recruté qu’un gardien et un défenseur central, sans renouveler le moins du monde son attaque. L’AS Monaco se félicite de pouvoir compter une année de plus sur Akliouche, surtout avec la Ligue des Champions qui reprend. Mais dans tout ça, le joueur se pose des questions. Selon LiveFoot, il ne se sent pas vraiment désiré par le PSG, et estime aussi qu’il perdrait beaucoup de temps de jeu dans la capitale, quitte à se brûler les ailes et perdre une éventuelle place en équipe de France en vue de la Coupe du monde. 

Luis Enrique regrette-t-il pour Maghnès Akliouche ?

Nul doute qu’un réel intérêt du PSG à l’avenir retiendrait l’attention du Monégasque, mais pour l’heure, l’idée n’est plus de forcer vers un départ pour Paris si jamais les dirigeants des champions d’Europe ne montrent pas plus d’intérêt que ça pour lui. Il y a certainement une bonne part de malice des deux côtés, car Luis Campos adore le profil d’Akliouche. Mais du côté de Luis Enrique, on n’a en tout cas pas émis le souhait d’avoir plus de solutions que cela en attaque. Un choix que l’entraineur espagnol du Paris SG regrette peut-être maintenant que Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont blessés pour les prochaines semaines…
