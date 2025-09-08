Le PSG aidé par un club de Ligue 1, Riolo accuse

Daniel Riolo estime que le PSG n'a vraiment aucun mal à convaincre le LOSC de lui laisser son gardien de but Lucas Chevalier, puisqu'Olivier Letang est beaucoup moins exigeant avec Paris qu'avec d'autres clubs.

Le PSG n’a pas beaucoup recruté cet été, et cette stratégie au mercato a même le don d’inquiéter les suiveurs du club de la capitale, qui voient bien que la saison sans blessure majeure qui vient de se terminer sera peut-être une exception. Si les inquiétudes arrivent en attaque avec les soucis de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, il y a un poste où Paris a eu l’embarras du choix cet été. En effet, malgré la présence de Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de faire venir Lucas Chevalier. Un profil qui correspondait mieux aux demandes de Luis Enrique, pour qui le jeu au pied d’un gardien de but est primordial.

Lille est bien sympa avec le PSG selon Riolo

Quand la page Donnarumma a été tournée, le champion d’Europe n’a eu aucun mal à négocier l’arrivée de l’international français avec son club actuel. Il faut dire que, pour Daniel Riolo, convaincre le LOSC et surtout son président de lâcher Lucas Chevalier n’a vraiment pas été une mission compliquée pour Nasser Al-Khelaïfi. « Pour soutenir Vincent Labrune aujourd'hui, en gros, vous n'avez plus que Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang. Ça explique que le transfert de Lucas Chevalier se soit fait sans la moindre discussion. Avec d'autres clubs, il est poigne de fer, mais quand Paris demande quelque chose à Lille, on dit oui immédiatement », a souligné le polémiste de RMC.