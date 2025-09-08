le psg aide par un club de ligue 1 riolo accuse iconsport 170648 0259 398554

Le PSG aidé par un club de Ligue 1, Riolo accuse

PSG08 sept. , 8:00
parGuillaume Conte
Daniel Riolo estime que le PSG n'a vraiment aucun mal à convaincre le LOSC de lui laisser son gardien de but Lucas Chevalier, puisqu'Olivier Letang est beaucoup moins exigeant avec Paris qu'avec d'autres clubs.
Le PSG n’a pas beaucoup recruté cet été, et cette stratégie au mercato a même le don d’inquiéter les suiveurs du club de la capitale, qui voient bien que la saison sans blessure majeure qui vient de se terminer sera peut-être une exception. Si les inquiétudes arrivent en attaque avec les soucis de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, il y a un poste où Paris a eu l’embarras du choix cet été. En effet, malgré la présence de Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de faire venir Lucas Chevalier. Un profil qui correspondait mieux aux demandes de Luis Enrique, pour qui le jeu au pied d’un gardien de but est primordial.

Lille est bien sympa avec le PSG selon Riolo

Quand la page Donnarumma a été tournée, le champion d’Europe n’a eu aucun mal à négocier l’arrivée de l’international français avec son club actuel. Il faut dire que, pour Daniel Riolo, convaincre le LOSC et surtout son président de lâcher Lucas Chevalier n’a vraiment pas été une mission compliquée pour Nasser Al-Khelaïfi. « Pour soutenir Vincent Labrune aujourd'hui, en gros, vous n'avez plus que Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang. Ça explique que le transfert de Lucas Chevalier se soit fait sans la moindre discussion. Avec d'autres clubs, il est poigne de fer, mais quand Paris demande quelque chose à Lille, on dit oui immédiatement », a souligné le polémiste de RMC.
Un avis toujours aussi tranché, même si le montant payé par le PSG pour le transfert de Lucas Chevalier est plus que respectable. Paris a déboursé 40 millions d’euros, avec 15 millions de bonus supplémentaires éventuels, ce qui peut faire grimper l’addition à 55 millions d’euros. Pas vraiment un prix d’ami même si Luis Enrique et Paris espèrent bien avoir recruter un gardien pour le très long terme, ce qui n’est jamais évident sur ce marché si particulier.
Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

