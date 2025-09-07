Un coach d’un top club de Ligue 1 va partir

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Auteur d’un très bon début de saison sur le banc de touche du LOSC, Bruno Genesio ne finira pas la saison chez les Dogues. C’est en tout cas l’avis tranché de Nicolas Vilas, qui sait que le coach de Lille a une relation tendue avec son président Olivier Létang.

Pour le moment, la saison du LOSC est juste parfaite avec un nul contre Brest (3-3), une victoire importante face à Monaco (1-0) et surtout le carton contre Lorient avant la trêve (7-1). Bien installé sur le podium du championnat derrière le PSG et l’OL, Lille a pourtant connu un été agité avec quelques mésententes entre Bruno Genesio et Olivier Létang. En mai dernier, le départ de l’ancien coach de Lyon avait même été évoqué, mais il avait finalement décidé de rester pour assurer sa deuxième année de contrat dans le Nord de la France. Mais durant l’été, entre le départ de Lucas Chevalier à Paris et le recrutement tardif à certains postes, Genesio n’avait pas hésité à attaquer son président de manière indirecte dans la presse. D’après des proches de la direction du club nordiste, la tension entre Genesio et Létang est élevée depuis quelques mois. Si élevée que l’entraîneur français de 59 ans a des chances de claquer la porte en cours de saison, selon Nicolas Vilas.

« Bruno Genesio ne terminera pas la saison à Lille »

« Bruno Genesio ne terminera pas la saison à Lille. Le mauvais délire a débuté la saison dernière. Je trouve que Bruno Genesio a fait preuve de patience. On connaît le management d’Olivier Létang qui aime se prononcer devant les médias à l’issue de chaque défaite, mais on a senti Bruno Genesio agacé. Il a quand même eu ce qu’il voulait sur le mercato. Le LOSC a fait les efforts et on les a soulignés. Et pourtant, le calendrier me fait toujours flipper pour le LOSC. Je ne sais pas s’ils sont capables de jouer sur tous les tableaux. Et puis, je pense que sa patience aura des limites. Il n’a plus quinze ans Genesio. A un moment, il y aura l’intervention ou le petit mot de trop et la rupture deviendra inévitable. Cela ne veut pas dire que Lille fera une mauvaise saison, mais j’ai beaucoup de mal à imaginer que le mariage puisse se poursuivre une saison de plus », a lancé le journaliste du Winamax FC, qui estime donc que Létang va perdre Genesio en route s’il ne change pas sa façon de diriger le club lillois.