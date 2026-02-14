TV : Ligue 1+ supplie ses abonnés, c’est la fin

Privé du Mondial 2026, Ligue 1+ craint la fuite de ses abonnés cet été. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel leur a lancé un appel. Mais pas sûr que le message ait l’effet désiré.

Le plan de Ligue 1+ est subitement tombé à l'eau. Pour combler le vide laissé par l'intersaison, le principal diffuseur du championnat français espérait retransmettre l'intégralité des matchs du Mondial 2026. Mais c'est finalement beIN Sports qui a obtenu les droits TV. C'est une mauvaise nouvelle pour LFP Media dont l'ancien patron Nicolas De Tavernost craignait la fuite des abonnés pendant l'été. « Si vous aimez votre club, si vous souhaitez que le club ait des moyens, abonnez-vous à Ligue 1+ », a-t-il récemment lancé sur RTL. Mais encore faudrait-il que les amateurs de football se préoccupent de la santé du championnat.

« Je pense très sincèrement, et je le dis de la manière la plus modeste possible, les gens qui nous regardent n'en ont absolument rien à faire de savoir ce que les clubs récupèrent ou ne récupèrent pas, a prévenu le journaliste Karim Bennani sur la chaîne L’Equipe. Je pense que ce qui intéresse les gens, et à juste titre, c'est de savoir combien ils vont payer à la fin du mois. Ce sont deux choses. La première chose, passer de 15 à 20 euros, je pense que c'est un vrai problème. Pour 20 euros par mois, je ne suis pas sûr que les gens qui sont abonnés aujourd'hui et qui vont se désabonner cet été reviendront à 20 euros derrière. »

« Honnêtement les émissions sont super bien faites, mais aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'il y ait une appétence pour aller voir des émissions de foot avant, après et pendant les matchs. Est-ce que les gens vont y aller à 20 euros après s'être désabonnés cet été ? Je ne pense pas. Après, il y a l'aspect financier pour les clubs, et ça c'est un peu la cuisine interne à la Ligue 1 et aux clubs et effectivement il y a beaucoup de choses qui sont en danger maintenant », a conclu le chroniqueur pessimiste pour l’avenir de Ligue 1+.