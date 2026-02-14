TV : Ligue 1+ supplie ses abonnés, c’est la fin

Ligue 1+

Privé du Mondial 2026, Ligue 1+ craint la fuite de ses abonnés cet été. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel leur a lancé un appel. Mais pas sûr que le message ait l’effet désiré.
Le plan de Ligue 1+ est subitement tombé à l’eau. Pour combler le vide laissé par l’intersaison, le principal diffuseur du championnat français espérait retransmettre l’intégralité des matchs du Mondial 2026. Mais c’est finalement beIN Sports qui a obtenu les droits TV. C’est une mauvaise nouvelle pour LFP Media dont l’ancien patron Nicolas De Tavernost craignait la fuite des abonnés pendant l'été. « Si vous aimez votre club, si vous souhaitez que le club ait des moyens, abonnez-vous à Ligue 1+ », a-t-il récemment lancé sur RTL. Mais encore faudrait-il que les amateurs de football se préoccupent de la santé du championnat.
« Je pense très sincèrement, et je le dis de la manière la plus modeste possible, les gens qui nous regardent n'en ont absolument rien à faire de savoir ce que les clubs récupèrent ou ne récupèrent pas, a prévenu le journaliste Karim Bennani sur la chaîne L’Equipe. Je pense que ce qui intéresse les gens, et à juste titre, c'est de savoir combien ils vont payer à la fin du mois. Ce sont deux choses. La première chose, passer de 15 à 20 euros, je pense que c'est un vrai problème. Pour 20 euros par mois, je ne suis pas sûr que les gens qui sont abonnés aujourd'hui et qui vont se désabonner cet été reviendront à 20 euros derrière. »

« Honnêtement les émissions sont super bien faites, mais aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'il y ait une appétence pour aller voir des émissions de foot avant, après et pendant les matchs. Est-ce que les gens vont y aller à 20 euros après s'être désabonnés cet été ? Je ne pense pas. Après, il y a l'aspect financier pour les clubs, et ça c'est un peu la cuisine interne à la Ligue 1 et aux clubs et effectivement il y a beaucoup de choses qui sont en danger maintenant », a conclu le chroniqueur pessimiste pour l’avenir de Ligue 1+.
Derniers commentaires

TV : Ligue 1+ supplie ses abonnés, c’est la fin

Les sionistes ???

OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)

Allez l'OM Pas le droit à l'erreur Ça va être un match avec beaucoup d'engagement des deux côtés à mon avis Ça va être tendu sur le terrain et en tribune. 👊⚽

TV : Ligue 1+ supplie ses abonnés, c’est la fin

Entre le Qatar et les sionistes, est ce que la France est toujours un pays indépendant ?

OM : McCourt veut la tête de Nasser Al-Khelaifi

En parlant de chien. Comment va ta chienne de mère ?

OM-Strasbourg : Les supporters désertent le Vélodrome

Tu as la mémoire courte.... j’ai des souvenirs ou les bad gones descendaient sur la pelouse en fin de match parce qu’ils n'étaient pas content de leur comportement, et c'était votre gardien qui faisait ce qu’il pouvait pour les calmer . Comme quoi la roue tourne toujours et ne te fait pas d'illusion le jour où vos résultats baisseront le cirque Pinder aura déménagera de stade........

