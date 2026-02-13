PSG : Safonov lâché par les supporters après Rennes

Ce vendredi, Rennes a surpris le PSG 3-1. Une victoire heureuse pour des Bretons dominés. Ces derniers ont trouvé la faille trois fois sur quatre tirs cadrés. Une statistique peu reluisante pour Safonov, étrillé sur les réseaux sociaux.

Coup de tonnerre à Rennes où le Paris Saint-Germain est tombé ce vendredi soir. Le leader de Ligue 1 a subi sa troisième défaite de la saison en championnat, la plus lourde 3-1. Les Rennais étaient survoltés mais difficile malgré tout de pronostiquer leur victoire au vu de la domination parisienne. Les Bretons ont été bien payés. Ils ont marqué trois buts sur leurs quatre frappes cadrées. Une statistique qui met en valeur leurs attaquants, beaucoup moins le gardien du PSG Matveï Safonov.

Le procès de Safonov débute

Sur le réseau social X, les avis à son encontre étaient majoritairement négatifs. Même s'il ne fait pas d'erreurs grossières, le Russe n'est pas assez décisif en dehors de son exercice préféré qu'est le penalty. « On en parle de Safonov ce soir ? Ou le bashing est uniquement pour Lucas Chevalier ? J'attends avec impatience... », « Safonov quand y’a des tirs cadrés qui sont autre chose que des penaltys mal tirés », « Vous avez déjà vu Safonov faire un arrêt décisif ? », pouvait-on lire notamment alors que certains réclament même le retour de Lucas Chevalier dans les cages.

Des avis assez sévères au vu des superbes buts rennais et des autres défaillances aperçues dans le onze parisien. Cela démontre surtout que le PSG s'est offert un sacré problème au poste de gardien en cédant Donnarumma à Manchester City l'été dernier. Finalement, ni Chevalier, ni Safonov, n'approchent le niveau de l'Italien pour le moment.