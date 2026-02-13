PSG : Safonov lâché par les supporters après Rennes

Par contre botafogo et moleenbeek vont y passer
Et alors moi je sui pas du inquiet Ares il voit que lyon m marche bien il doivent se dire putin et sinon misai sur eux un morton sa vos 80 patate par exemple
Se retire ptdr t'est encore la toi on attend que tu nous parle des sardine tu est dans la même merde MCourt va vendre il en ont marre sa fait 10 pige que ce club avence même 30 ans depuis 94 pas beaucoup de haut !??
Non textor est encore là, Lyon appartient a eagle groupe le propriétaire de eagle groupe c'est textor, textor il c'est juste retiré côté sportif de Lyon mais il est encore là via par eagle groupe, ares quand a eux c'est juste une banque qui prete de l argent un peu comme cetelem, Ares est pas propriétaire de Lyon, c'est juste un fond d investissement a vrai dire un prêteur d argent
Pas inquiet que Ares prenne le control de L'OL avec kang AVEC QUI IL S'ENTENDE PARFAITEMENT il ont déjà des part dans l'atletico et on pas fait de la merde
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Safonov quand y’a des tirs cadrés qui sont autre chose que des penalty mal tiré