ICONSPORT_334429_0236
Matvei Safonov

PSG : Safonov lâché par les supporters après Rennes

PSG13 févr. , 22:00
parMehdi Lunay
1
Ce vendredi, Rennes a surpris le PSG 3-1. Une victoire heureuse pour des Bretons dominés. Ces derniers ont trouvé la faille trois fois sur quatre tirs cadrés. Une statistique peu reluisante pour Safonov, étrillé sur les réseaux sociaux.
Coup de tonnerre à Rennes où le Paris Saint-Germain est tombé ce vendredi soir. Le leader de Ligue 1 a subi sa troisième défaite de la saison en championnat, la plus lourde 3-1. Les Rennais étaient survoltés mais difficile malgré tout de pronostiquer leur victoire au vu de la domination parisienne. Les Bretons ont été bien payés. Ils ont marqué trois buts sur leurs quatre frappes cadrées. Une statistique qui met en valeur leurs attaquants, beaucoup moins le gardien du PSG Matveï Safonov.

Le procès de Safonov débute

Sur le réseau social X, les avis à son encontre étaient majoritairement négatifs. Même s'il ne fait pas d'erreurs grossières, le Russe n'est pas assez décisif en dehors de son exercice préféré qu'est le penalty. « On en parle de Safonov ce soir ? Ou le bashing est uniquement pour Lucas Chevalier ? J'attends avec impatience... », « Safonov quand y’a des tirs cadrés qui sont autre chose que des penaltys mal tirés », « Vous avez déjà vu Safonov faire un arrêt décisif ? », pouvait-on lire notamment alors que certains réclament même le retour de Lucas Chevalier dans les cages.
Des avis assez sévères au vu des superbes buts rennais et des autres défaillances aperçues dans le onze parisien. Cela démontre surtout que le PSG s'est offert un sacré problème au poste de gardien en cédant Donnarumma à Manchester City l'été dernier. Finalement, ni Chevalier, ni Safonov, n'approchent le niveau de l'Italien pour le moment.
M. Safonov

M. Safonov

RussiaRussie Âge 26 Gardien

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_311320_0242
OL

Paulo Fonseca prépare des surprises pour OL-Nice

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 23e journée

ICONSPORT_334429_0240
Rennes

Samba après la victoire face au PSG : « On est dans la mer… »

Fil Info

13 févr. , 22:30
Paulo Fonseca prépare des surprises pour OL-Nice
13 févr. , 21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 23e journée
13 févr. , 21:40
Samba après la victoire face au PSG : « On est dans la mer… »
13 févr. , 21:22
Beye bloqué par Rennes jusqu'à mardi
13 févr. , 21:06
PSG : Dembélé règle ses comptes après la défaite à Rennes
13 févr. , 20:55
L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée
13 févr. , 20:54
L1 : Le PSG piégé à Rennes !
13 févr. , 20:30
Trois renforts pour le prix d’un, la trouvaille de l’ASSE

Derniers commentaires

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Par contre botafogo et moleenbeek vont y passer

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Et alors moi je sui pas du inquiet Ares il voit que lyon m marche bien il doivent se dire putin et sinon misai sur eux un morton sa vos 80 patate par exemple

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Se retire ptdr t'est encore la toi on attend que tu nous parle des sardine tu est dans la même merde MCourt va vendre il en ont marre sa fait 10 pige que ce club avence même 30 ans depuis 94 pas beaucoup de haut !??

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Non textor est encore là, Lyon appartient a eagle groupe le propriétaire de eagle groupe c'est textor, textor il c'est juste retiré côté sportif de Lyon mais il est encore là via par eagle groupe, ares quand a eux c'est juste une banque qui prete de l argent un peu comme cetelem, Ares est pas propriétaire de Lyon, c'est juste un fond d investissement a vrai dire un prêteur d argent

Rachat imminent de l'OL, l'annonce qui fait peur

Pas inquiet que Ares prenne le control de L'OL avec kang AVEC QUI IL S'ENTENDE PARFAITEMENT il ont déjà des part dans l'atletico et on pas fait de la merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading