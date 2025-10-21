ICONSPORT_274463_0020

Le PSG accroché en Youth League

PSG21 oct. , 16:21
parGuillaume Conte
0

Après sa défaite à Barcelone, le PSG n’a pas su redresser la barre à Leverkusen en Youth League. Les jeunes parisiens ont fait match nul 2-2 et se retrouvent donc en milieu de tableau, avec quatre points en trois matchs. Menés au score, les joueurs du PSG étaient passés devant grâce à deux buts en trois minutes signés Abo El N’y et Jeangeal, mais la victoire n’a pas été conservée jusqu’au bout. 
0
