Le PSG accroché en Youth League





Après sa défaite à Barcelone, le PSG n’a pas su redresser la barre à Leverkusen en Youth League. Les jeunes parisiens ont fait match nul 2-2 et se retrouvent donc en milieu de tableau, avec quatre points en trois matchs. Menés au score, les joueurs du PSG étaient passés devant grâce à deux buts en trois minutes signés Abo El N’y et Jeangeal, mais la victoire n’a pas été conservée jusqu’au bout.