L’Atlético a trouvé une faille au PSG

Sous contrat jusqu’en 2028, Kang-in Lee a été sollicité par le Paris Saint-Germain en vue d’une prolongation. Mais pour le moment, le milieu offensif ne semble pas réceptif. L’Atlético Madrid y voit donc une occasion à saisir pendant le mercato estival.

Lorsque le Paris Saint-Germain dit non, c’est très souvent non. Hormis Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid à l’été 2024, rares sont les joueurs ayant réussi à quitter la capitale contre la volonté de la direction. Le club francilien n’est pas du genre à laisser filer ses cadres, ni même ses remplaçants jugés importants dans les rotations de Luis Enrique. L’entraîneur parisien s’oppose par exemple aux départs de Lucas Beraldo, Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, même si ce dernier pourrait bien parvenir à forcer le passage.

L'Atlético insiste

Absent du meilleur onze du coach espagnol, le milieu offensif a néanmoins été sollicité par ses supérieurs en vue d’une prolongation. Mais comme l’indiquait le journal L’Equipe en début de semaine, le Sud-Coréen n’a pas encore approuvé l’idée d’un nouveau bail au Paris Saint-Germain. La source ne donnait pas la raison de ce silence. Mais on peut penser que Kang-in Lee doute à cause de son temps de jeu, sachant qu’un grand d’Europe lui fait les yeux doux depuis des mois.

Il s’agit bien sûr de l’Atlético Madrid qui, malgré le refus des champions d’Europe cet hiver, continue d’envisager l’arrivée du Parisien cet été. Selon le journaliste Matteo Moretto, l’ancien joueur de Majorque fait toujours partie des priorités des Colchoneros. L’écurie espagnole va insister dans les prochaines semaines afin d’attirer sa cible qui fait l’unanimité en interne. Il est clair que l’Atlético Madrid a entendu parler des difficultés du Paris Saint-Germain à convaincre son remplaçant sous contrat jusqu’en 2028. En pleine réflexion, Kang-in Lee a donc les cartes en main.