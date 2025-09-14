ICONSPORT_268435_0252

Le PSG a une énorme concurrence pour Bouaddi

PSG14 sept. , 22:00
parHadrien Rivayrand
Le LOSC a la chance de pouvoir compter dans ses rangs un joueur comme Ayyoub Bouaddi. Le milieu central des Dogues est déjà très courtisé en Europe. 
Le LOSC sera l’une des équipes à suivre cette saison en Ligue 1 et en Europa League. Les Dogues ont un effectif capable de très belles choses, sublimé par moments par ses individualités. Ayyoub Bouaddi en fait incontestablement partie. Le crack franco-marocain marche sur l’eau depuis quelques mois et s’est déjà imposé comme un titulaire à Lille. Forcément, ses belles prestations ne passent pas inaperçues, surtout que le natif de Senlis n’a plus que deux années de contrat restantes au LOSC. En France, le PSG suit de très près la situation de Ayyoub Bouaddi. Mais les champions d’Europe sont très loin d’être les seuls à être intéressés par le Dogue. 

Bouaddi fait tourner pas mal de têtes, le PSG prévenu 

Selon les informations de TeamTalk, Manchester United, Arsenal, Liverpool, le Real Madrid, le Bayern Munich, le RB Leipzig, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Brighton & Hove Albion sont en effet aussi dans le coup pour s’attacher les services de Bouaddi. A noter que le LOSC, de son côté, ne désespère pas de lui faire signer une prolongation de contrat. Le Paris Saint-Germain va donc devoir faire vite et bien s’il veut avoir une chance de s’offrir le joueur de 17 ans.

Lire aussi

Ni Real, ni PSG, Michael Olise a un coup de coeurNi Real, ni PSG, Michael Olise a un coup de coeur
Luis Campos pourrait être un élément très important dans la conclusion de ce dossier, lui qui a de nombreuses entrées au LOSC. Bouaddi aura en tout cas l’embarras du choix pour continuer sa carrière. Cette saison sera très importante pour son développement au plus haut niveau. A lui de confirmer pour continuer d'attirer les meilleures équipes sur son profil. Il sera sans doute aussi amené à faire un choix concernant sa future sélection, alors que le Maroc et l'équipe de France lui font les yeux doux. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_270673_0059
OL

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

Raphinha Barça
Liga

Liga : Le Barça colle une raclée à Valence

Rennes OL Morton
Ligue 1

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Fil Info

22:58
Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier
22:53
Liga : Le Barça colle une raclée à Valence
22:43
L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou
22:42
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:26
Rennes-OL : Le tacle de fou de Morton
21:35
OL : Tolisso célèbre comme Lacazette, c’est lui le nouveau buteur
21:00
Neymar privé de Coupe du monde, le Brésil le prévient
20:40
Zidane arrive, un joueur de Deschamps l'annonce
20:20
PSG : En pleurs, Kimpembe fait ses adieux au Parc

Derniers commentaires

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

J ai reçu une injustice Rennes- OM donc AIE pour les trolls

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

slt,je vois depuis tout a l'heure que tu enchaines tacle sur tacles^^

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

Salut Doug A eux d assumer face a leur betise

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

c'est sur qu'a regarder que ton club jouer tu ne peux pas faire de comparaison

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

en dehors de tout ça , on a toujours pas pris de but a 11 contre 11 cette année, et on estt certainement l'equipe la plus agreable a voir jouer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading