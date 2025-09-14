Le PSG a une énorme concurrence pour Bouaddi

Le LOSC a la chance de pouvoir compter dans ses rangs un joueur comme Ayyoub Bouaddi. Le milieu central des Dogues est déjà très courtisé en Europe.

Le LOSC sera l’une des équipes à suivre cette saison en Ligue 1 et en Europa League. Les Dogues ont un effectif capable de très belles choses, sublimé par moments par ses individualités. Ayyoub Bouaddi en fait incontestablement partie. Le crack franco-marocain marche sur l’eau depuis quelques mois et s’est déjà imposé comme un titulaire à Lille. Forcément, ses belles prestations ne passent pas inaperçues, surtout que le natif de Senlis n’a plus que deux années de contrat restantes au LOSC. En France, le PSG suit de très près la situation de Ayyoub Bouaddi. Mais les champions d’Europe sont très loin d’être les seuls à être intéressés par le Dogue.

Bouaddi fait tourner pas mal de têtes, le PSG prévenu

Selon les informations de TeamTalk, Manchester United, Arsenal, Liverpool, le Real Madrid, le Bayern Munich, le RB Leipzig, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Brighton & Hove Albion sont en effet aussi dans le coup pour s’attacher les services de Bouaddi. A noter que le LOSC, de son côté, ne désespère pas de lui faire signer une prolongation de contrat. Le Paris Saint-Germain va donc devoir faire vite et bien s’il veut avoir une chance de s’offrir le joueur de 17 ans.

Luis Campos pourrait être un élément très important dans la conclusion de ce dossier, lui qui a de nombreuses entrées au LOSC. Bouaddi aura en tout cas l’embarras du choix pour continuer sa carrière. Cette saison sera très importante pour son développement au plus haut niveau. A lui de confirmer pour continuer d'attirer les meilleures équipes sur son profil. Il sera sans doute aussi amené à faire un choix concernant sa future sélection, alors que le Maroc et l'équipe de France lui font les yeux doux.