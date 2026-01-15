ICONSPORT_261406_2024

Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe

PSG15 janv. , 13:40
parCorentin Facy
La saison 2025-2026 du PSG est pour l’instant laborieuse et le début d’année civile n’a rassuré personne, entre un Trophée des champions gagné laborieusement et une élimination inattendue en 16e de finale de Coupe de France.
Irrésistible et imbattable la saison dernière, le Paris Saint-Germain n’affiche pas le même visage en 2025-2026. Les hommes de Luis Enrique ne sont pas en tête en Ligue 1 à la mi-saison et ont déjà été éliminés en Coupe de France, dès le stade des 16es de finale. La victoire contre l’OM lors du Trophée des champions n’a par ailleurs rassuré personne puisque Paris était mené à une minute de la fin du temps additionnel. Luis Enrique n’arrive pas à retrouver l’équipe conquérante et injouable de la saison dernière.
Certains mettent cette première partie de saison en demi-teinte sur le dos des blessures, qui ont été nombreuses et qui ont logiquement handicapé le Paris Saint-Germain. Cet avis n’est toutefois pas partagé par Eric Rabesandratana, ancien joueur du club Bleu et Rouge. Dans Le Parisien, le consultant a estimé que le problème d’Ousmane Dembélé et de ses coéquipiers était davantage mental.
« Ils ont moins de marge, car l’adversité est plus élevée. C’est positif, ça les oblige à être plus sérieux en championnat. On ne peut pas faire abstraction de ce qui s’est passé cet été avec le peu de préparation. Mais contre le Paris FC, ce n’était pas ça du tout. Paris doit être meilleur dans l’efficacité, dans la concentration absolue pour finir. Ils ont perdu ça aujourd’hui. Il y a un problème de simplicité. A aucun moment je ne me dis qu’il sont fatigués. C’est une question de mentalité » a d'abord lancé Rabesandratana avant de poursuivre.

SOS buteur au PSG, Dominique Sévérac paniqueSOS buteur au PSG, Dominique Sévérac panique
« Quand tu as atteint tous tes objectifs, il faut se remettre au niveau pour garder cette exigence qui t’as permis de gagner. Je pense que ce n’est que passager, mais il faut réagir, changer quelque chose, sinon tu vas t’exposer à d’autres mésaventures » estime-t-il. Autrement dit, les joueurs du Paris Saint-Germain sont un peu rassasiés et semblent avoir du mal à se motiver à l’idée de réaliser une nouvelle saison parfaite en remportant tous les titres possibles. Un blocage dans les têtes qui n’est heureusement pas définitif. Il ne reste plus qu’à espérer pour le PSG que les hommes de Luis Enrique retrouveront le plus vite possible leur insatiable soif de victoires et de titres.
Derniers commentaires

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

mec c'est juste reel au bresil le club francais qui sort en premier c'est lyon c'est juste factuel

OM : De Zerbi en pole pour Manchester United

Il n'est pas libre surtout

L'OL officialise la signature de Christian Bassila

Bon choix, super educateur et amoureux du club.

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

Prolonger le prêt d'un an serait déjà super. Je pense que c'est jouable il est jeune et progressera plus que sur le banc du Réal si il joue régulièrement avec nous (1 saison de plus)

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

Tu sais que des clubs ont eu des brésiliens bien avant ton club ? Et même des champions du monde... Quelle rigolade ton histoire que Lyon est le club phare pour un brésilien... ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

