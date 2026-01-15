Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe

La saison 2025-2026 du PSG est pour l’instant laborieuse et le début d’année civile n’a rassuré personne, entre un Trophée des champions gagné laborieusement et une élimination inattendue en 16e de finale de Coupe de France.

Irrésistible et imbattable la saison dernière, le Paris Saint-Germain n’affiche pas le même visage en 2025-2026. Les hommes de Luis Enrique ne sont pas en tête en Ligue 1 à la mi-saison et ont déjà été éliminés en Coupe de France, dès le stade des 16es de finale. La victoire contre l’OM lors du Trophée des champions n’a par ailleurs rassuré personne puisque Paris était mené à une minute de la fin du temps additionnel. Luis Enrique n’arrive pas à retrouver l’équipe conquérante et injouable de la saison dernière.

Certains mettent cette première partie de saison en demi-teinte sur le dos des blessures, qui ont été nombreuses et qui ont logiquement handicapé le Paris Saint-Germain. Cet avis n’est toutefois pas partagé par Eric Rabesandratana, ancien joueur du club Bleu et Rouge. Dans Le Parisien, le consultant a estimé que le problème d’Ousmane Dembélé et de ses coéquipiers était davantage mental.

« Ils ont moins de marge, car l’adversité est plus élevée. C’est positif, ça les oblige à être plus sérieux en championnat. On ne peut pas faire abstraction de ce qui s’est passé cet été avec le peu de préparation. Mais contre le Paris FC, ce n’était pas ça du tout. Paris doit être meilleur dans l’efficacité, dans la concentration absolue pour finir. Ils ont perdu ça aujourd’hui. Il y a un problème de simplicité. A aucun moment je ne me dis qu’il sont fatigués. C’est une question de mentalité » a d'abord lancé Rabesandratana avant de poursuivre.

« Quand tu as atteint tous tes objectifs, il faut se remettre au niveau pour garder cette exigence qui t’as permis de gagner. Je pense que ce n’est que passager, mais il faut réagir, changer quelque chose, sinon tu vas t’exposer à d’autres mésaventures » estime-t-il. Autrement dit, les joueurs du Paris Saint-Germain sont un peu rassasiés et semblent avoir du mal à se motiver à l’idée de réaliser une nouvelle saison parfaite en remportant tous les titres possibles. Un blocage dans les têtes qui n’est heureusement pas définitif. Il ne reste plus qu’à espérer pour le PSG que les hommes de Luis Enrique retrouveront le plus vite possible leur insatiable soif de victoires et de titres.