dean huijsen au real madrid c est signe iconsport 255781 0346 392857

Le PSG a raté Huijsen, son agent raconte l'échec

PSG19 sept. , 21:30
parEric Bethsy
Longtemps courtisé par le Paris Saint-Germain et son conseiller Luis Campos, Dean Huijsen a fini par atterrir au Real Madrid cet été. Le défenseur central disposait d’une belle offre parisienne sur le plan financier. Mais la crainte concernant son temps de jeu l’avait refroidi.
Avant de jeter son dévolu sur Willian Pacho puis sur Illia Zabarnyi, le Paris Saint-Germain a longtemps étudié la piste menant à Dean Huijsen. Le conseiller sportif Luis Campos n’a pas attendu son transfert au Real Madrid cet été pour repérer son potentiel. En 2024, le Portugais tentait déjà d’attirer le jeune talent qui appartenait encore à la Juventus Turin. Mais à cette époque, le défenseur central représenté par Ali Barat avait privilégié un départ à Bournemouth qui lui offrait davantage de garanties concernant son temps de jeu.
« Luis Campos, comme toujours, a été parmi les premiers à reconnaître son potentiel, et en 2024 le PSG était une véritable option, a révélé l’agent du Merengue lors d’un entretien accordé à Foot Mercato. Cependant, Dean pensait qu’il aurait plus d’opportunités de jouer régulièrement à Bournemouth qu’au PSG. » Force est de constater que Dean Huijsen ne s’était pas trompé. Les Cherries ont représenté un bon tremplin vers la Maison Blanche où le natif d’Amsterdam s’est immédiatement installé dans le onze de Xabi Alonso.
D. Huijsen

D. Huijsen

NetherlandsPays-Bas Âge 20 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
« Quand le Real Madrid est entré en scène, ils ont montré la plus forte conviction et présenté un projet parfaitement aligné avec son développement à long terme, a raconté Ali Barat, qui ne s’était pas jeté sur l’offre du Paris Saint-Germain pourtant supérieure sur le plan financier. A ce niveau, les décisions ne portent pas seulement sur la plus grosse offre financière, elles concernent le meilleur plan de carrière. Pour Dean, le Real Madrid représentait la bonne vision pour son avenir. » Rappelons que le club madrilène a payé une clause libératoire à 60 millions d’euros pour s’offrir Dean Huijsen.
Articles Recommandés
letang menace l om dans le dossier zhegrova iconsport 267679 0481 398023
LOSC

Lille : Létang relance le clash contre l’OM

ISABELA_dgcdsj
PSG

Le PSG fait signer une star brésilienne (off)

ICONSPORT_271163_0158
OL

OL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le choc

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Fil Info

23:30
Lille : Létang relance le clash contre l’OM
23:17
Le PSG fait signer une star brésilienne (off)
23:00
OL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le choc
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée
22:40
L1 : L'OL domine Angers dans la douleur
22:30
Chelsea demande à Disasi d’arrêter de pleurnicher
22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:00
Walid Acherchour détruit Monaco avec violence
21:00
La grande révélation de Mbappé sur le Ballon d’Or

Derniers commentaires

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

NUMERO 10 TOI Pourquoi tu n es pas venu sur le " live" avec l article des compos ? J aurai aime rire de toi AUSSI

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Parce qu ils sont honteux peut etre qu un jour tu seras dans le 11 des MONGOLS

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Quel rouge ? C est un Lyonnais a l arbitrage et il ne peut plus faire ca

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

TOUT LE MONDE A COMPRIS que ce sport est un concept pour toi EST CE QUE TU AS + DE 35 ANS ? C est important pour rire de toi en étant le seul complexé

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Aucun interet a parler foot avec toi, c'etait pourtant l'objet de mon TOUT premier message ici-bas a ta destination, celui ou je deplorais ne plus pouvoir bloquer les low-IQ dont tu revendiques (comme ton pseudo l'indique), le trone...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading