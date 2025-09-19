Le PSG a raté Huijsen, son agent raconte l'échec

Longtemps courtisé par le Paris Saint-Germain et son conseiller Luis Campos, Dean Huijsen a fini par atterrir au Real Madrid cet été. Le défenseur central disposait d’une belle offre parisienne sur le plan financier. Mais la crainte concernant son temps de jeu l’avait refroidi.

Avant de jeter son dévolu sur Willian Pacho puis sur Illia Zabarnyi, le Paris Saint-Germain a longtemps étudié la piste menant à Dean Huijsen. Le conseiller sportif Luis Campos n’a pas attendu son transfert au Real Madrid cet été pour repérer son potentiel. En 2024, le Portugais tentait déjà d’attirer le jeune talent qui appartenait encore à la Juventus Turin. Mais à cette époque, le défenseur central représenté par Ali Barat avait privilégié un départ à Bournemouth qui lui offrait davantage de garanties concernant son temps de jeu.

« Luis Campos, comme toujours, a été parmi les premiers à reconnaître son potentiel, et en 2024 le PSG était une véritable option, a révélé l’agent du Merengue lors d’un entretien accordé à Foot Mercato. Cependant, Dean pensait qu’il aurait plus d’opportunités de jouer régulièrement à Bournemouth qu’au PSG. » Force est de constater que Dean Huijsen ne s’était pas trompé. Les Cherries ont représenté un bon tremplin vers la Maison Blanche où le natif d’Amsterdam s’est immédiatement installé dans le onze de Xabi Alonso.

D. Huijsen Pays-Bas • Âge 20 • Défenseur UEFA Nations League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 1 Jaune Rouge 0

« Quand le Real Madrid est entré en scène, ils ont montré la plus forte conviction et présenté un projet parfaitement aligné avec son développement à long terme, a raconté Ali Barat, qui ne s’était pas jeté sur l’offre du Paris Saint-Germain pourtant supérieure sur le plan financier. A ce niveau, les décisions ne portent pas seulement sur la plus grosse offre financière, elles concernent le meilleur plan de carrière. Pour Dean, le Real Madrid représentait la bonne vision pour son avenir. » Rappelons que le club madrilène a payé une clause libératoire à 60 millions d’euros pour s’offrir Dean Huijsen.