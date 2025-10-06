ICONSPORT_271025_0564
Joao Neves

Le Portugal renvoie Joao Neves à Paris

PSG06 oct. , 15:05
parClaude Dautel
Le PSG s'était étonné de voir que le Portugal avait convoqué Joao Neves pour les deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2026, sachant que le joueur était blessé. Mais finalement, le milieu de terrain parisien n'a pas été retenu par sa sélection.
Via un communiqué, l'équipe du Portugal a confirmé que Joan Neves avait déjà rejoint le Paris Saint-Germain. « Le Département Santé et Performance de la Fédération Portugaise de Football, en lien avec le service médical du Paris SG, a estimé que le milieu de terrain international portugais n'est pas physiquement apte à participer aux matchs de l'équipe nationale », indique la sélection portugaise.
Derniers commentaires

L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé

il les regardent pas il le prouve par ses commentaires

L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé

mdr pourquoi tu inventes les professionnel du foot disent l'inverse justement ya une phylosophie de jeu dc tu prouves bien que tu regarde pas les matchs footix

Le PSG convoque d'urgence le vrai Lucas Chevalier

Ça non, face au Real ce n'est pas la raison, c'est un manque d'adresse criant des attaquants du rela car ce n'était pas dans des sorties incroyables bouchant les angles

L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé

mallheureusement je suis assez d'accord j'ai jamais vu l'ol aussi ennuyeux dans le jeu .. Pourtant pour moi y a un effectif pour jouer bien mieux que ca .. la directive c'est de defendre et uniquement de defendre ca crame des joueurs et ca met en danger l'equipe au moindre coup de fatigue.. tu peux pas arreter de jouer a 1-0 a chaque fois

Le PSG convoque d'urgence le vrai Lucas Chevalier

Comme d'habitudes, tes propos sont gonflés a l'hélium ou à tout autre gaz délirant, un peu comme les muscles de ton avatar 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

