Le Portugal renvoie Joao Neves à Paris

il les regardent pas il le prouve par ses commentaires
mdr pourquoi tu inventes les professionnel du foot disent l'inverse justement ya une phylosophie de jeu dc tu prouves bien que tu regarde pas les matchs footix
Ça non, face au Real ce n'est pas la raison, c'est un manque d'adresse criant des attaquants du rela car ce n'était pas dans des sorties incroyables bouchant les angles
mallheureusement je suis assez d'accord j'ai jamais vu l'ol aussi ennuyeux dans le jeu .. Pourtant pour moi y a un effectif pour jouer bien mieux que ca .. la directive c'est de defendre et uniquement de defendre ca crame des joueurs et ca met en danger l'equipe au moindre coup de fatigue.. tu peux pas arreter de jouer a 1-0 a chaque fois
Comme d'habitudes, tes propos sont gonflés a l'hélium ou à tout autre gaz délirant, un peu comme les muscles de ton avatar 🤣😂🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
🚨 OFFICIEL ! 𝗝𝗢𝗔̃𝗢 𝗡𝗘𝗩𝗘𝗦 🇵🇹 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗗𝗜𝗦𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘́ 𝗗𝗨 𝗥𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗚𝗔𝗟 ! ❌ La Fédération Portugaise de Football affirme que le milieu est inapte à participer aux prochains matchs de la Seleção. 🤕