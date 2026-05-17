L'OL ridicule, Daniel Riolo a une explication évidente

Terrible écroulement de l'OL sur les deux derniers matchs, ce qui lui coûte le podium et une place directe en Ligue des Champions.

Il suffisait d’une victoire dans les deux derniers matchs contre Toulouse et Lens, deux équipes qui n’avaient plus rien à jouer, pour aller chercher le podium. Mais l’OL s’est planté à deux reprises, dont ce dimanche soir contre Lens avec un revers lourd 0-4 à domicile, qui a sonné tout le Groupama Stadium. Les Nordistes ont beau être deuxièmes de Ligue 1 , ils avaient fait tourner et étaient surtout concentrés sur la finale de la Coupe de France à venir.

Pour Daniel Riolo, la source du problème est clairement mentale, tant Lyon s’est totalement liquéfié dans ce sprint final, alors que c’était une force de l’équipe il n’y a pas si longtemps.

« Lyon n'a pas le droit de terminer comme ça. Avec la Ligue des Champions à portée de main, tu ne peux pas te crasher sur ces deux derniers matchs. Contre des équipes qui ne jouent rien. C’est de l’approche mentale. Comment tu peux te crasher comme ça au moment où tu peux toucher l’objectif. Tu t’écroules à ce moment. Mauvaise préparation mentale. C’est une défaillance mentale. Fonseca dans les derniers matchs, il y a un problème dans l’approche », a livré le consultant de l’After Foot, persuadé que l’entraîneur portugais joue beaucoup sur les émotions. Peut-être trop. En tout cas, cette quatrième place, qui reste une belle performance sur l’ensemble de la saison, donne un goût très amer aux supporters avec cet écroulement inquiétant.