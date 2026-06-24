Le Parc des Princes acheté par le PSG, tout s'accélère

Le Parc des Princes acheté par le PSG, tout s'accélère

PSG24 juin , 21:30
parHadrien Rivayrand
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La vente du Parc des Princes est un dossier majeur pour le PSG. La mairie de Paris se montre désormais ouverte à cette possibilité et les négociations vont prochainement débuter entre toutes les parties.
Si Anne Hidalgo était fermement opposée à une vente du Parc des Princes au PSG, la position de son successeur à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, est beaucoup plus nuancée. Le maire de la capitale souhaite toutefois obtenir certaines garanties importantes avant d’envisager une cession de l’enceinte au club parisien. Les discussions entre les différentes parties doivent commencer ce jeudi et le Paris Saint-Germain espère parvenir à un accord, faute de quoi l’hypothèse d’un départ du Parc des Princes pourrait reprendre de l’ampleur.

Le PSG peut croire en un accord 

Selon les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain et la Ville de Paris tiendront en effet leur premier comité de pilotage officiel, alors que des échanges techniques ont déjà repris depuis plusieurs semaines. Ce jeudi, Emmanuel Grégoire prendra la parole en premier afin de rappeler la volonté de la municipalité de conserver le PSG au Parc des Princes, tout en présentant son projet d’aménagement global du quartier. Victoriano Melero, directeur général du club parisien, exposera ensuite les attentes du Paris Saint-Germain, qui souhaite notamment porter la capacité du stade de 48 000 à 60 000 places.

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À noter que le PSG se prépare en interne à toutes les éventualités. Les doubles champions d’Europe en titre ont déjà lancé depuis plusieurs mois des études concernant la construction d’un nouveau stade, avec notamment les pistes de Poissy, dans les Yvelines, et de Massy, dans l’Essonne. Si le dossier reste sensible au sein du club, le dialogue entre les différentes parties est bien engagé et pourrait finalement déboucher sur un accord favorable à QSI et à Nasser Al-Khelaïfi, qui attendent ça depuis longtemps.
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