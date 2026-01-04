ICONSPORT_281204_0032
Ibrahim Mbaye

Le nouveau Anelka au PSG, c'est confirmé

PSG04 janv. , 13:58
Mehdi Lunay
0
Néo-international sénégalais, Ibrahim Mbaye réalise des débuts fracassants avec les Lions de la Teranga. Buteur en huitièmes de finale samedi, le joueur du PSG est une menace constante pour les adversaires. Un journaliste de L'Equipe tente déjà une comparaison osée.
Sadio Mané demeure la star du Sénégal dans cette CAN 2025. Cependant, un jeune parisien est en train tout doucement de lui voler la vedette. Ibrahim Mbaye réalise une compétition remarquable pour le moment. Remplaçant à chaque match, il est pourtant un homme clé dans la qualification en quart de finale des Lions de la Teranga. Ses entrées sont toujours tranchantes, à l'image de sa percée décisive sur le but de Mané contre la RD Congo en poules (1-1) ou de son but contre le Soudan samedi.

Mbaye est de la trempe d'Anelka

L'ailier droit du Paris Saint-Germain a pris de vitesse la défense soudanaise avant de conclure par une frappe puissante en pleine lucarne. Un but qui a assuré la qualification 3-1 de son pays. Témoin de cet exploit à Tanger, le journaliste de L'Equipe Hervé Penot était conquis par le titi parisien. Pour lui, le potentiel d'Ibrahim Mbaye est énorme et il est semblable à celui d'un autre ancien prodige du club parisien Nicolas Anelka.
« Ibrahim Mbaye, il me donne l’impression au stade de Nicolas Anelka contre Lens un jour de Ligue 1. J’y étais. Et Ricardo m’avait dit : notre futur 9 est la, un phénomène. Mais faut pas trop lui dire. Mbaye c’est de cette trempe… », a t-il posté sur X après Sénégal-Soudan. Une excellente nouvelle pour le PSG si cela se confirme. L'avenir au poste d'ailier ne nécessitera pas forcément un gros transfert. Par contre, c'est moins rassurant pour Didier Deschamps puisque la France devra croiser la route du Sénégal l'été prochain pour débuter le Mondial 2026.
I. Mbaye

I. Mbaye

FranceFrance Âge 17 Attaquant

World Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
