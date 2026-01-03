ICONSPORT_281204_0029

CAN 2025 : Le Sénégal se fait peur mais élimine le Soudan

CAN 202503 janv. , 19:02
parCorentin Facy
0
8e de finale de la CAN 2025
Stade Ibn Batouta 
Sénégal - Soudan : 3-1
Buts : Abdallah (6e) pour le Soudan ; P.Gueye (29e, 45e) et Mbaye (77e) pour le Sénégal
En difficulté en début de match au point de concéder l’ouverture du score, le Sénégal s’est repris pour arracher son ticket pour les quarts de finale de la CAN 2025. L’ancien joueur de l’OM Pape Gueye a sonné la révolte avec un doublé tandis que l’attaquant parisien Ibrahim Mbaye a marqué d’une belle frappe trois minutes seulement après son entrée en jeu.
0
Derniers commentaires

Monaco-OL : Attentat sur Tagliafico, l'image choc

Toujours aussi c.n à ce que je vois. Pauvre naze...

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Tu as toujours le seum. Normal. ^^

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Bravo l'OL... pour cette victoire totalement méritée. 😁

OM : Longoria fait le ménage dans le vestiaire

On retiendra son entrée en jeu contre le Pana pour la séance de penalties au cours de laquelle il sera parti 5 fois du mauvais côté. RIP

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Le plus important c est victoire tjs a gueuler sur les articles ou dire que Lyon a mal joué, les victoires donnent de la confiance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

