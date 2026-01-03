CAN 2025 : Le Sénégal se fait peur mais élimine le Soudan

8e de finale de la CAN 2025

Stade Ibn Batouta

Sénégal - Soudan : 3-1

Buts : Abdallah (6e) pour le Soudan ; P.Gueye (29e, 45e) et Mbaye (77e) pour le Sénégal

En difficulté en début de match au point de concéder l’ouverture du score, le Sénégal s’est repris pour arracher son ticket pour les quarts de finale de la CAN 2025. L’ancien joueur de l’OM Pape Gueye a sonné la révolte avec un doublé tandis que l’attaquant parisien Ibrahim Mbaye a marqué d’une belle frappe trois minutes seulement après son entrée en jeu.