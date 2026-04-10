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Le milieu anglais à 100 ME que le PSG veut pour cet été

PSG10 avr. , 12:00
parGuillaume Conte
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Luis Enrique l'a à l'oeil depuis plus d'un an, et le PSG est désormais chaud pour entrer dans la course afin d'acheter Morgan Rogers cet été.
Avec ses quatre joueurs offensifs de premier plan, le PSG fait peur à toute l’Europe. Mais Luis Enrique l’a bien compris, il aura besoin d’un peu de sang neuf dans tous les secteurs de jeu la saison prochaine pour se renforcer, et éviter de jongler avec les absences, les blessures et les joueurs fatigués. Cette année, le PSG a énormément tiré sur la corde et si le groupe est quasiment au complet dans cette dernière ligne droite, cela aurait pu coûter cher au coeur de la saison.

Aston Villa est vendeur, mais à un prix fou

Au poste de milieu offensif, même si la polyvalence d’Ousmane Dembélé fait des miracles, cela fait longtemps que l’entraineur espagnol rêve d’un vrai meneur de jeu pour perturber les défenses et faire évoluer son animation, tout en ayant en même temps le niveau technique pour se fondre dans sa formation. Ce profil, il correspond à celui de Morgan Rogers. Le milieu offensif d’Aston Villa a connu un début de carrière compliqué avec des passage dans les divisions inférieures avant d’exploser à Aston Villa, où il n’a signé que pour 9 ME en 2024.
Depuis son arrivée, l’Anglais empile les actions d’éclat et ne cesse de progresser. Selon The Telegraph, malgré son contrat très longue durée jusqu’en 2031, Aston Villa ne dira pas non en cas d’offre approchant les 100 millions d’euros cet été. Et ce montant pourrait bien être atteint car Chelsea, le PSG, Manchester United et Arsenal rêvent de le faire signer. Il y a un an, la valeur de Morgan Rogers était deux fois moins importante. Mais désormais, le joueur a gagné sa place en équipe d’Angleterre, où il est attendu pour être titulaire à la Coupe du monde, au point de reléguer Cole Palmer et Jude Bellingham sur le banc de touche.
Et surtout, à 23 ans, Rogers a encore une belle marge de progression et une capacité à répondre au défi physique qui font saliver le PSG. Le club parisien avait pu le voir à l’oeuvre lors du quart de finale de Ligue des Champions face au club de Birmingham la saison passée. Et depuis, Luis Enrique garde désormais plus qu’un oeil sur l’international anglais.
M. Rogers

M. Rogers

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs11
Buts1
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs31
Buts8
Passes décisives5
Jaune6
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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