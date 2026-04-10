Le milieu anglais à 100 ME que le PSG veut pour cet été

Luis Enrique l'a à l'oeil depuis plus d'un an, et le PSG est désormais chaud pour entrer dans la course afin d'acheter Morgan Rogers cet été.

Avec ses quatre joueurs offensifs de premier plan, le PSG fait peur à toute l’Europe. Mais Luis Enrique l’a bien compris, il aura besoin d’un peu de sang neuf dans tous les secteurs de jeu la saison prochaine pour se renforcer, et éviter de jongler avec les absences, les blessures et les joueurs fatigués. Cette année, le PSG a énormément tiré sur la corde et si le groupe est quasiment au complet dans cette dernière ligne droite, cela aurait pu coûter cher au coeur de la saison.

Aston Villa est vendeur, mais à un prix fou

Au poste de milieu offensif, même si la polyvalence d’Ousmane Dembélé fait des miracles, cela fait longtemps que l’entraineur espagnol rêve d’un vrai meneur de jeu pour perturber les défenses et faire évoluer son animation, tout en ayant en même temps le niveau technique pour se fondre dans sa formation. Ce profil, il correspond à celui de Morgan Rogers. Le milieu offensif d’Aston Villa a connu un début de carrière compliqué avec des passage dans les divisions inférieures avant d’exploser à Aston Villa, où il n’a signé que pour 9 ME en 2024.

Depuis son arrivée, l’Anglais empile les actions d’éclat et ne cesse de progresser. Selon The Telegraph, malgré son contrat très longue durée jusqu’en 2031, Aston Villa ne dira pas non en cas d’offre approchant les 100 millions d’euros cet été. Et ce montant pourrait bien être atteint car Chelsea, le PSG, Manchester United et Arsenal rêvent de le faire signer. Il y a un an, la valeur de Morgan Rogers était deux fois moins importante. Mais désormais, le joueur a gagné sa place en équipe d’Angleterre, où il est attendu pour être titulaire à la Coupe du monde, au point de reléguer Cole Palmer et Jude Bellingham sur le banc de touche.

Et surtout, à 23 ans, Rogers a encore une belle marge de progression et une capacité à répondre au défi physique qui font saliver le PSG. Le club parisien avait pu le voir à l’oeuvre lors du quart de finale de Ligue des Champions face au club de Birmingham la saison passée. Et depuis, Luis Enrique garde désormais plus qu’un oeil sur l’international anglais.