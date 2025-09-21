Ballon d'Or : Le Maroc complote contre Dembélé

Le PSG a de très bonnes chances de compter un nouveau Ballon d'Or dans ses rangs. Sauf rebondissement, Ousmane Dembélé remportera en effet la récompense ce lundi au Théâtre du Châtelet.

Plus que quelques heures à patienter. Ce lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris, le Ballon d'Or 2025 sera remis. Parmi les favoris de cette année : Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Le dernier cité parait le mieux placé pour soulever la récompense. Ce serait un sacré exploit dans la carrière du champion du monde 2018 mais également une immense fierté pour son club, le PSG . Le club de la capitale peut aussi espérer avoir d'autres joueurs de son équipe très bien placés au classement final de cette édition 2025. C'est notamment le cas d'Achraf Hakimi. Au Maroc, on pense même que le latéral droit marocain aurait lui-aussi pu être désigné Ballon d'Or 2025.

Hakimi Ballon d'Or, le Maroc a vraiment tout tenté

Selon les informations de Romain Molina, le pays du Maghreb a d'ailleurs beaucoup fait en off pour tenter de placer son joueur le plus haut possible au classement du BO. Le Maroc a notamment joué de son influence panafricaine pour tenter de réunir un vote africain en faveur d'Achraf Hakimi au Ballon d'Or. L'appareil d'État aurait même été utilisé pour tout faire pour que Achraf Hakimi soit désigné comme vainqueur du prix, au détriment forcément de son coéquipier du PSG, qui perdrait des points au passage en cas de changement de votes depuis l'Afrique.

A. Hakimi Mouh Maroc • Âge 26 • Défenseur Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Reste à savoir si cela sera suffisant, même si il y a peu de chances que la stratégie marocain fonctionne. L'ancien de l'Inter devrait en revanche être bien placé au classement. Un danger existe également, à savoir celui de trop disperser les voix des joueurs du PSG, qui sont nombreux cette année à prétendre à une place de choix au classement du Ballon d'Or. Désiré Doué, Vitinha, Nuno Mendes et Gianluigi Donnarumma (aujourd'hui joueur de Manchester City) sont concernés.