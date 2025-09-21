une sale guerre hakimi dembele eclate au psg iconsport 261406 0279 394895

Ballon d'Or : Le Maroc complote contre Dembélé

PSG21 sept. , 22:30
parHadrien Rivayrand
Le PSG a de très bonnes chances de compter un nouveau Ballon d'Or dans ses rangs. Sauf rebondissement, Ousmane Dembélé remportera en effet la récompense ce lundi au Théâtre du Châtelet. 
Plus que quelques heures à patienter. Ce lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris, le Ballon d'Or 2025 sera remis. Parmi les favoris de cette année : Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Le dernier cité parait le mieux placé pour soulever la récompense. Ce serait un sacré exploit dans la carrière du champion du monde 2018 mais également une immense fierté pour son club, le PSG. Le club de la capitale peut aussi espérer avoir d'autres joueurs de son équipe très bien placés au classement final de cette édition 2025. C'est notamment le cas d'Achraf Hakimi. Au Maroc, on pense même que le latéral droit marocain aurait lui-aussi pu être désigné Ballon d'Or 2025. 

Hakimi Ballon d'Or, le Maroc a vraiment tout tenté 

Selon les informations de Romain Molina, le pays du Maghreb a d'ailleurs beaucoup fait en off pour tenter de placer son joueur le plus haut possible au classement du BO. Le Maroc a notamment joué de son influence panafricaine pour tenter de réunir un vote africain en faveur d'Achraf Hakimi au Ballon d'Or. L'appareil d'État aurait même été utilisé pour tout faire pour que Achraf Hakimi soit désigné comme vainqueur du prix, au détriment forcément de son coéquipier du PSG, qui perdrait des points au passage en cas de changement de votes depuis l'Afrique.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 26 Défenseur

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Reste à savoir si cela sera suffisant, même si il y a peu de chances que la stratégie marocain fonctionne. L'ancien de l'Inter devrait en revanche être bien placé au classement. Un danger existe également, à savoir celui de trop disperser les voix des joueurs du PSG, qui sont nombreux cette année à prétendre à une place de choix au classement du Ballon d'Or. Désiré Doué, Vitinha, Nuno Mendes et Gianluigi Donnarumma (aujourd'hui joueur de Manchester City) sont concernés. 
Derniers commentaires

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Et si Lundi l' orage et le mauvais temps continuent sur marseille on fait quoi on reporte encore

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

si ça glisse, c'est pas rouge

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Attention a la glissade de Balerdi.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Bien content de pas vivre dans cette ville, la mienne c'est vraiment penard a coté. Jamais vu de l'eau dans les rues.

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

Y’a plus personne sur ce site ! Les responsables feraient mieux de revenir a l’ancienne version ..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

