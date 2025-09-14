ICONSPORT_268468_0252
Le groupe du PSG pour la réception de Lens

Luis Enrique a dévoilé ce dimanche matin le groupe de 21 joueurs retenus pour le match entre le PSG et Lens comptant pour la quatrième journée de Ligue 1. Sans surprise, les internationaux français Ousmane Dembélé et Désiré Doué manquent à l’appel.

Ligue 1

14 septembre 2025 à 17:15
Paris Saint Germain
17:15
Lens
