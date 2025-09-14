Le groupe du PSG pour la réception de Lens

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Notre match de Mardi sera un véritable test afin de voir notre niveau En cas de résultat positif, oui il se peut que l enthousiasme se répercute sur le match de dimanche Par contre si on se fait déboîter a Madrid, le moral, la confiance risque d etre a 0 et Paris risque d en profiter