Ailier gauche comme son frère, Tornike Kvaratskhelia suscite l’intérêt du PSG selon la presse anglaise. Une offensive cet hiver n’est pas à exclure au vu des absences au sein du club parisien.

Le Paris Saint-Germain connaît de nombreux bouleversements en ce début de saison. Après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien va devoir composer avec l’absence longue durée de Désiré Doué, gravement blessé à Nice samedi après-midi. Deux ailiers en moins, cela commence à être préoccupant pour Luis Enrique. Le club parisien n’a pas encore tranché la question d’un recrutement en attaque au mercato hivernal, mais une réflexion va être menée et de nouvelles pistes vont logiquement être explorées. L’une d’entre elle mène à… Tornike Kvaratskhelia.

Selon les informations de Team Talk, le Paris Saint-Germain fait bien partie des nombreux courtisans du Géorgien, qui n’est autre que le frère de Khvicha Kvaratskhelia. Le média anglais explique que le jeune attaquant de 16 ans, qui évolue au Dinamo Tbilissi, est courtisé par une douzaine de grands clubs européens dont Arsenal, Manchester City, Manchester United, le Bayern Munich, Chelsea, la Juventus Turin ou encore le Borussia Dortmund. Autant dire que le frère de Khvicha Kvaratskhelia aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière.

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La question est maintenant de savoir si le PSG se positionnera de façon concrète et si oui, si cela sera le cas dès cet hiver. Une chose est en tout cas certaine, les rumeurs vont se multiplier dans les prochains jours quant à un potentiel recrutement d’un attaquant. La blessure de Désiré Doué n’a fait que relancer ce débat de façon logique même si Luis Enrique peut encore compter sur des joueurs offensifs à l’instar de Dembélé, Torres, Godts, Akliouche ou encore Mayulu et Ndjantou au sein de l’effectif parisien.