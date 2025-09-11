Le coup de sang du PSG, le Barça sous pression

Le PSG met la pression sur le FC Barcelone pour qu'il termine ses travaux du Camp Nou à temps afin d'en profiter pour le choc du 1er octobre prochain.

La trêve internationale est désormais terminée, et c’est le championnat de France qui va reprendre ses droits. Avant le début de la nouvelle campagne de Ligue des Champions, forcément très attendue en Europe. Et notamment à Paris, où le PSG va défendre son titre avec un programme chargé et prestigieux. Si ce sera d’abord à domicile face à l’Atalanta Bergame, il y a ensuite un déplacement de gala à Barcelone pour le 1er octobre. Un match très attendu, mais dont la préparation ne plait pas beaucoup au club de la capitale française.

En effet, les travaux du Camp Nou ont pris du retard, et le FC Barcelone n’est pas certain de les avoir terminés à temps pour accueillir le PSG dans sa nouvelle enceinte. Selon les dirigeants du club catalan, même pour le match à venir face à Getafe, et avec une Liga moins stricte que l’UEFA pour l’accueil des rencontres dans des conditions provisoires, le Barça va avoir du mal à avoir le feu vert. Une situation qui déplait fortement à Nasser Al-Khelaïfi, qui a tout de même pris le soin de contacter ses homologues espagnols pour leur faire comprendre que le PSG se devait de jouer au Camp Nou. C’est le coup de pression mis par Paris au Barça selon Sport, qui souligne que les solutions de repli envisagées ne plaisent pas vraiment au club parisien.

Le PSG n’a bien évidemment pas son mot à dire sur le sujet, mais il se voit mal aller au stade du voisin de l’Espanyol à Montjuic, ou encore pire à l’enceinte Johan Cruyff du centre d’entrainement. Le PSG espère en tout cas peser pour faire comprendre que le Camp Nou sera le mieux, ne serait-ce que pour accueillir les supporters parisiens en déplacement, ce qui serait très limité ou impossible dans les solutions de repli. Pour toute réponse, le Barça a demandé à l’UEFA et au PSG un petit délai supplémentaire, afin de savoir si le Camp Nou serait prêt pour un galop d’essai pour la réception de la Real Sociedad, le 28 septembre prochain. Un timing très court mais qui pourrait permettre de voir cette affiche face au PSG se dérouler dans le grand stade barcelonais.